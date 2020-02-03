Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: 2020'ye güçlü başlangıç yaptık

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Başakşehir Belediye Başkanı Kartoğlu'na İsrail'de çirkin müdahale

Ailesiyle birlikte Kudüs'ü ziyaret eden Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, dönüş yolunda Tel Aviv'den İstanbul'a havalanacak uçaktan İsrailli yetkililer tarafından zorla indirildi. Saatlerce sebepsiz yere alıkonulan ve sorguya çekilen Kartoğlu, kendisine ve ailesine göster,len hukuk dışı müdahaleyi kınadığını söyledi.