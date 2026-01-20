2026'da ertelenmiş gayrimenkul talepleri hızla devreye girecek

Gayrimenkul sektöründe 2026’nın ikinci yarısına ilişkin beklentiler giderek netleşirken, faizlerde beklenen düşüşle birlikte piyasada yeni bir fiyatlama dönemine girilmesi öngörülüyor. Finansmana erişimin kolaylaşmasıyla birlikte uzun süredir beklemede kalan talebin hızla piyasaya yönelmesi beklenirken, aynı dönemde arzın sınırlı kalması ve inşaat maliyetlerinin yüksek seyrini sürdürmesi, fiyatlar üzerinde yukarı yönlü bir baskı oluşturacak temel unsurlar olarak öne çıkıyor. Uzmanlara göre, talep tarafındaki bu hızlanma ile arz tarafındaki kısıtların eş zamanlı ilerlemesi, özellikle doğru lokasyonda ve kullanım potansiyeli net olan gayrimenkullerde değer artışını daha belirgin hale getirecek. Bu tablo, bugünden yapılan doğru yatırım kararlarının, önümüzdeki dönemde ciddi bir değer artışı potansiyeline dönüşebileceğine işaret ediyor.

“Ertelenmiş talep hızla devreye girecek”

Gayrimenkul piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bilgiçler Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Emre Bilgiç, 2026’nın ikinci yarısında yatırımcı davranışlarında belirgin bir kırılma yaşanacağını söyledi. Faizlerde beklenen düşüşle birlikte finansmana erişimin daha öngörülebilir hale geleceğini vurgulayan Bilgiç, bu sürecin uzun süredir beklemede olan talebi kısa sürede yeniden piyasaya taşıyacağını ifade etti. Özellikle doğru lokasyonda, teslimi net ve kullanım potansiyeli açık olan ürünlerin bu dönemde çok daha hızlı talep göreceğini belirten Bilgiç, piyasanın yönünü belirleyecek ana dinamiğin zamanlama kadar ürün kalitesi olacağını dile getirdi.

Sınırlı arz ve yüksek maliyetler fiyat baskısını güçlendiriyor

Piyasada talep tarafında beklenen hareketlenmeye karşın, yeni arzın sınırlı kalması ve inşaat maliyetlerinin yüksek seviyelerini koruması, gayrimenkul piyasasında fiyatlar üzerindeki baskıyı artıran temel unsurlar arasında yer alıyor. Özellikle yeni projelerin geliştirilme süresinin uzaması, finansman maliyetleri ve artan girdi fiyatları, arz tarafının kısa vadede hızlı bir şekilde genişlemesini zorlaştırıyor. Bu durum, talep artışıyla birlikte değerlendirildiğinde, mevcut ve nitelikli gayrimenkullerin değerinin daha hızlı yükselmesine neden olabilecek bir zemin oluşturuyor. Uzmanlara göre, bu denge, önümüzdeki dönemde fiyat hareketlerinin yönünü belirleyen en kritik faktörlerden biri olacak.

Yeni dönemin kazananları kim olacak

Ortaya çıkan bu tablo, gayrimenkulde yatırım kararlarının yalnızca zamanlamayla değil, ürün seçimiyle de doğrudan ilişkili olduğunu gösteriyor. Talebin hızlandığı, arzın sınırlı kaldığı ve maliyet baskısının sürdüğü bir dönemde, doğru lokasyonda, kullanım potansiyeli net ve teslimi belli olan gayrimenkuller ön plana çıkıyor. Uzmanlara göre, bugünden yapılan doğru yatırımlar, 2026’nın ikinci yarısından itibaren değer artışı açısından önemli bir avantaj sağlayacak. Bu nedenle yatırımcılar için önümüzdeki dönemin ana belirleyicisi, piyasayı beklemekten ziyade doğru ürünü doğru zamanda portföye dahil etmek olacak.











