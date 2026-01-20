İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketi Hamidiye AŞ, damacana su ücretlerinde yüzde 25'e varan oranda zam yaptı.
Hamidiye Su markasının yeni tarifesine göre aynı marka iadeli 19 litrelik damacana su fiyatı yüzde 25 zamla 120 liradan 150 liraya yükseldi.
Farklı marka damacana iadeli 19 litrelik su 140 liradan yüzde 21,42 artışla 170 liraya, damacana iadesiz 19 litrelik su fiyatı ise 20 liradan yüzde 14,28 zamla 240 liraya çıktı.
Hamidiye Su mobil uygulamasında, 1 Şubat'a kadar mevcut tarifeden su satışı yapılacağı duyuruldu.