30 Eylül döviz fiyatları: Doların fiyatı kaç lira oldu, euro ne kadar? Dolar güne nasıl başladı? Döviz fiyatlarındaki hareketlilik yatırımcılar tarafından da yakından takip ediliyor. Doların kaç lira olduğu ne kadardan alınıp satıldığı, euronun fiyatında son durum araştırılırken serbest piyasada 30 Eylül döviz fiyatları belli oldu. İşte dolar ve euroda son rakamlar..

Haber Merkezi 30 Eylül 2020, 09:27 Son Güncelleme: 30 Eylül 2020, 09:27 Yeni Şafak