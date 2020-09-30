Dolar güne nasıl başladı?

Küresel piyasalarda hafif gerileyen dolar, iç piyasada da yeni güne 7.77 lirada başlarken, euro 9.10 lira düzeyine ve sterlin de 10 liranın altına çekildi.
DOLAR KAÇ LİRA OLDU? (30 EYLÜL DÖVİZ FİYATLARI)
İstanbul serbest piyasada dolar 7,7670 liradan, avro 9,1130 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 7,7650 liradan alınan dolar, 7,7670 liradan satılıyor. 9,1110 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,1130 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,8340 lira, avronun satış fiyatı ise 9,1930 lira olmuştu.