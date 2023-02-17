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Ekonomi

30 milyarlık bağış geçen yılın kârından

11 ili etkileyen depremlerin yaralarını sarmak için Türk televizyonlarının ortak yayınında 115 milyar liradan fazla bağış toplanırken, en büyük katkıyı ise 30 milyar lirayla Merkez Bankası yaptı. Merkez Bankası bağışı 2022 kârından yapacağını açıkladı.

Ekonomi Servisi
Ekonomi Servisi
04:00 . 17/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Merkez Bankası bağış miktarını nereden karşılayacağına dair açıklama yaptı.

Merkez Bankası bağış miktarını nereden karşılayacağına dair açıklama yaptı.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler için ortak yayınla ekranlarda ve radyolarda başlatılan "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasında depremzedeler için bağış yağdı. 115 milyar liradan fazla bağış toplanırken, bedeli 50 lira olan 9 milyondan fazla kısa mesaj atıldı. Nakdi bağışlarda en büyük katkıyı ise 30 milyar lirayla Merkez Bankası gerçekleştirdi.

50 MİLYAR LİRALIK KÂRDAN VERECEK

Merkez Bankası bağış miktarını nereden karşılayacağına dair açıklama yaptı. Bankanın depremzedelere yönelik 30 milyar liralık bağışı geçen yılki kârından karşılanacağını duyurdu. Merkez Bankası’nın Nisan’da Hazine ve Maliye Bakanlığı’na aktaracağı geçen yılki kârının bir kısmı depremzedelere tahsis edilmiş oldu. Banka geçen yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bu kapsamda 50 milyar lira aktarmıştı. Merkez Bankası’nın 2022 kârı henüz açıklanmazken, yine benzer oranlarda kâr edeceği hesaplanıyor.

ÇOCUKLAR KUMBARAYI KIRIP PARASINI YOLLADI

Türkiye'nin tek yürek olduğu yardım gecesinde toplanan bağış miktarı 115 milyar 146 milyon 528 bin lira olarak açıklandı. Tanesi 50 lira bedelinde olan 9 milyon 10 bin adet de kısa mesaj sayısına ulaşıldı. Mesajların bedeli ise yarım milyar lirayı buluyor. Kampanyada en dikkat çeken bağışlar ise çocukların kumbarasındaki paralar oldu. Küçük meblağlara rağmen birlik ve dayanışma ruhunu yansıtan bağışlar depremzedelerin yaralarını saracak.


#Deprem
#Bağış
#Merkez Bankası
2 saat önce
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30 milyarlık bağış geçen yılın kârından
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