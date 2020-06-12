320 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi

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Dışişleri'nden İngiltere'ye Kıbrıs'taki üslerine ilişkin düzenlemeye sert tepki: Kabul edilemez

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Kıbrıs'taki İngiliz üslerinin statüsünün değiştirilmesine ilişkin yapılan anlaşmaya tepki gösterdi. Aksoy, "Garantör konumundaki Birleşik Krallık, bu düzenlemenin uygulamaya geçmesiyle Kıbrıs Türklerini bir kez daha görmezden gelerek, Ada’daki taraflar arasındaki dengeye, siyasi eşitlik ilkesine ve dolayısıyla Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik çabalara zarar vermiştir. Üsler bölgesinde statünün değişmesi anlamına gelecek bu düzenlemenin içeriği hakkında, garantör konumundaki Türkiye ve 1960 Antlaşmalarında imzası bulunan Kıbrıs Türk tarafıyla zamanlıca danışılmaması kabul edilemez bir durumdur" dedi.