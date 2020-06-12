Dolar güne nasıl başladı?

Serbest piyasada 6,8220 liradan alınan dolar, 6,8240 liradan satılıyor. 7,7200 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,7220 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,8220 lira, avronun satış fiyatı ise 7,7610 lira olmuştu.
Serbest piyasada 6,8220 liradan alınan dolar, 6,8240 liradan satılıyor. 7,7200 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,7220 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,8220 lira, avronun satış fiyatı ise 7,7610 lira olmuştu.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.