50 bin satıcıya ulaşan PttAVM halka açılıyor

İştirakleri olan PttAVM’nin halka arz kararını katıldığı bir televizyon programında duyuran Gülten, “Buradan elde edeceğimiz gelirleri yine depo kurma ve PttAVM’ye yapacağımız yatırımlara harcamayı düşünüyoruz. Halka arz çalışmaları iki yıldır var, önümüzdeki aylar içerisinde kararımızı alacağız. Yüzde 15’ini halka arz etmeyi düşünüyoruz. PTT Varlık Fonu’na ait bir şirket, Varlık Fonu ile birlikte oturup bunlara karar vereceğiz” diye konuştu.