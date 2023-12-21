50 bin satıcıya ulaşan PttAVM halka açılıyor

İştirakleri olan PttAVM’nin halka arz kararını katıldığı bir televizyon programında duyuran Gülten, “Buradan elde edeceğimiz gelirleri yine depo kurma ve PttAVM’ye yapacağımız yatırımlara harcamayı düşünüyoruz. Halka arz çalışmaları iki yıldır var, önümüzdeki aylar içerisinde kararımızı alacağız. Yüzde 15’ini halka arz etmeyi düşünüyoruz. PTT Varlık Fonu’na ait bir şirket, Varlık Fonu ile birlikte oturup bunlara karar vereceğiz” diye konuştu.
50 MİLYON ÜRÜNLE SEKTÖRDE
50 milyon ürün ve 50 bin satıcısı ile e-ticaret sektörünün en önemli oyuncuları arasında yer alan PttAVM, yurt içinde yakaladığı başarıyı yurt dışına da taşıyarak son yıllarda özellikle Çin ve Katar’da büyük projelere imza attı.