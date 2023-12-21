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Ekonomi

50 bin satıcıya ulaşan PttAVM halka açılıyor

PttAVM’nin halka arz olacağını açıklayan PTT Genel Müdürü Hakan Gülten, Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) gerekli başvuruyu yaptıklarını ve PttAVM’nin yüzde 15’ini halka arz etmeyi planladıklarını anlattı.

04:00 - 21/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 03:21 - 21/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Hakan Gülten.
Hakan Gülten.

İştirakleri olan PttAVM’nin halka arz kararını katıldığı bir televizyon programında duyuran Gülten, “Buradan elde edeceğimiz gelirleri yine depo kurma ve PttAVM’ye yapacağımız yatırımlara harcamayı düşünüyoruz. Halka arz çalışmaları iki yıldır var, önümüzdeki aylar içerisinde kararımızı alacağız. Yüzde 15’ini halka arz etmeyi düşünüyoruz. PTT Varlık Fonu’na ait bir şirket, Varlık Fonu ile birlikte oturup bunlara karar vereceğiz” diye konuştu.

50 MİLYON ÜRÜNLE SEKTÖRDE

50 milyon ürün ve 50 bin satıcısı ile e-ticaret sektörünün en önemli oyuncuları arasında yer alan PttAVM, yurt içinde yakaladığı başarıyı yurt dışına da taşıyarak son yıllarda özellikle Çin ve Katar’da büyük projelere imza attı.



#PTT
#PttAVM
#Ekonomi
9 saat önce
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