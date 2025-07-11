50 ülkeden turizmci İstanbul yolunda

İstanbul Turizm Fuarı (ITF), bu yıl 25-26 Eylül tarihlerinde üçüncü kez kapılarını açacak. Fuar öncesinde düzenlenen basın toplantısında organizasyona dair detaylar paylaşıldı. Dream Project tarafından organize edilen ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin (TÜRSAB) stratejik partnerliğinde düzenlenecek olan fuar, Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Fuara, 50 ülkeden 500 uluslararası satın almacı (hosted buyer) ile 2 bin yerli seyahat acentesi katılacak. Toplamda 2 bin 500 acentenin B2B görüşmeler yapacağı fuarda, turizm sektöründe yeni iş birliklerinin temelleri atılacak.

ŞEHİR EKONOMİSİNE KATKI VERECEK

Toplantıda konuşan Dream Project CEO’su Volkan Ataman, ITF’nin bu yıl ‘Network ve iş bağlantıları yapmaya hazır mısınız?’ mottosuyla organize edildiğini belirtti. ITF’nin genç bir fuar olmasına rağmen büyük ilgi gördüğünü vurgulayan Ataman, "ITF henüz 3 yaşında. Ancak burada sağlanan güçlü iş birliktelikleri ve network, fuara olan ilgiyi katlayarak artırıyor. Geçen yılki fuar biter bitmez bir sonraki yıl için yerini ayıranlar olmuştu. Bu nedenle, fuarımız şimdiden yüzde 90 doluluğa ulaştı" dedi. Ataman, 15 binden fazla turizm profesyonelinin İstanbul’da buluşacağını, bunun şehir ekonomisine katkı sunacağını dile getirdi.

TÜRSAB’DAN ÖZEL B2B ALANI

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya ise fuarın stratejik ortağı olarak, yerli ve yabancı turizm temsilcilerini doğrudan buluşturacaklarını söyledi. Bağlıkaya, şunları kaydetti: "TÜRSAB’ın, fuar alanının hemen yanında oluşturacağı özel B2B etkinlik alanı ile, yurt içindeki seyahat acentelerimiz ile dünyanın dört bir yanından gelen tur operatörleri ve acenteleri doğrudan bir araya getireceğiz. Yapılacak görüşmeler, katılımcı profilleri ve sektörel eşleşmelere göre planlanarak maksimum verim alınmasını hedefliyoruz."

Fuarla eş zamanlı ‘Turizm Zirvesi’

İstanbul Turizm Fuarı ile eş zamanlı olarak ‘Turizm Zirvesi’ gerçekleştirilecek. Zirvede, ulusal ve uluslararası turizm profesyonelleri bir araya gelecek. İlk gün, TÜRSAB iş birliğiyle 4 ülkenin seyahat acenteleri birliği başkanlarının katılımıyla ‘Sektör ve Vizyon’ oturumu düzenlenecek.







