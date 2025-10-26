500 bin sosyal konuta tam destek

Sektör temsilcileri, "Yüzyılın Konut Projesi"nin özellikle alt gelir grubuna 'konuta ulaşım' noktasında önemli avantajlar sunacağını belirterek, arzın artırılması ve piyasanın dengelenmesi açısından yeni süreci başlatacağını bildirdi. Sektörde faaliyet gösteren kurum temsilcileri, devletin piyasadaki fiyatların dengelenmesi adına önemli bir aktör olacağını vurguladı. Kira artışlarının frenlenmesinin, farklı kesimlerden vatandaşın uygun şartlarda ev sahibi olmasının önemine de dikkat çekildi.

Neşecan Çekici

KİRALIK KONUT ARZI ARTACAK DAR GELİRLİ NEFES ALACAK

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, konut fiyatları ve kiraların hızla yükseldiği bir dönemde, rayicin yarısına kiralanacak bu sosyal konut modelinin hem dar gelirli vatandaşlara nefes aldıracağını hem de kiralık konut arzını arttırarak piyasalarda dengeleyici etki oluşturacağını vurguladı. Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Başkanı Neşecan Çekici, "Bir yanda dönüşüm bir yanda da finansman sorunu düşünüldüğünde 10 yıllık bir konut politikası oluşturmamız gerekiyor. TOKİ'nin yanı sıra özel sektörün de işin içine girebileceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

Ziya Yılmaz

DEVLET PİYASAYA DAHİL OLDU

Gayrimenkul ve İnşaat Platformu Başkanı Mustafa Ekiz ise bu adımın devletin doğrudan kira piyasasına müdahalesi anlamına geldiğini ve piyasada arzı artırarak kira fiyatlarını aşağı çekebileceğini belirterek, dar gelirli ailelere güvenli ve sabit fiyatlı barınma imkanı sunacağını söyledi. Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Hakan Şişik şöyle konuştu: "Yıllık ortalama konut ihtiyacımız 1.500.000 olduğu düşünüldüğünde söz konusu projeler tamamlandığında o yılın konut ihtiyacının yaklaşık üçte biri devlet tarafından üretilmiş olacak. Hedeflenen projelerin bitimi ile beraber arz talep dengesini devlet eliyle olumlu bir müdahale olacak ve bunun neticesinde piyasaya pozitif etki sağlayacak."

Hakan Akdoğan

Özel sektör de omuz vermeli

Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği (GAPAS) Başkanı Mustafa Kemal Şahin de projenin gayrimenkul piyasasında son dönemde yaşanan arz-talep dengesizliğine doğrudan müdahale niteliği taşıdığını belirterek, "Hem satılık hem de kiralık modelin birlikte açıklanması, devletin hem kısa vadeli kira sorununa hem de uzun vadeli konut sahipliği hedeflerine eşzamanlı çözüm üretmeyi amaçladığını gösteriyor" dedi.

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Genel Başkanı Hakan Akdoğan, "Bu adım, alt gelir grubu vatandaşlarımızın konuta ulaşmasını kolaylaştırılacak, çok daha uygun fiyatlarla konut almalarının önünü açacak" dedi.Fuzul Topraktan Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal da şöyle konuştu: "Önemli olan projeyi özel sektörün de desteklemesi. Kiralık konut tarafında arz eksikliğinin uzun zamandır farkındayız, 1 yıldan fazladır çalışıyoruz. Bu işi sadece kamunun sırtlaması yeterli olmaz, bizler de üstümüze ne düşüyorsa yapmalıyız."







