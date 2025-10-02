5G’de ihracatçı olacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin dijital dönüşüm yol haritasında 5G’nin stratejik bir dönüm noktası olacağını belirterek, yeni nesil iletişim teknolojilerinde yerli üretime dayalı bir ekosistem kurmayı hedeflediklerini söyledi. "Ülkemizi yerli 5G teknolojileri üreten ve bunları küresel pazarda kullandıran bir teknoloji üssüne dönüştürmek istiyoruz" diyen Uraloğlu, bu alanda yürütülen projelerin aynı zamanda yüksek katma değerli ihracatın önünü açacağına dikkat çekti.

ALTYAPIDA %60 YERLİLİK ŞARTI

Bakan Uraloğlu, “Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Projesi” kapsamında baz istasyonları ve çekirdek şebeke bileşenlerinin Türkiye’de üretilmesini amaçladıklarını kaydetti. 5G altyapısında yüzde 60 oranında yerli ürün, yüzde 30 oranında milli haberleşme ürünü kullanma şartı getirileceğini açıklayan Uraloğlu, böylece hem telekomünikasyon sanayisinin güçleneceğini hem de dışa bağımlılığın azalacağını kaydetti.

KÜRESEL REKABETTE AVANTAJ SAĞLAYACAK

Bu adımın cari açığa da doğrudan katkı sağlayacağını vurgulayan Uraloğlu, “Yerli üretim sayesinde hem iç pazarı koruyacağız hem de küresel pazarlarda rekabet edebilecek bir kapasiteye ulaşacağız” dedi.

Ekonomi yönetiminin hedeflerinden biri olan yüksek teknoloji ihracatına dikkat çeken Uraloğlu, 5G yatırımlarının Türkiye’nin Ar-Ge ve patent gücünü artıracağını, uzun vadede 6G’de de söz sahibi olunacağını belirtti. 5G’nin sanayide otomasyon, ulaştırmada akıllı çözümler, sağlıkta dijitalleşme ve finans sektöründe güvenli veri akışı gibi alanlarda üretkenliği yükselteceğini kaydeden Uraloğlu, "Sadece 5G değil, 5G ve ötesi için de plan ve projelerimizi hazırlıyoruz. Bu adımlar ülkemizin teknoloji ihracatını artıracak ve küresel rekabette avantaj sağlayacak" ifadelerini kullandı.







