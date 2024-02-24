700 bin hibe 700 bin kredi: 'Yarısı Bizden' resmen başladı

Milyonlarca İstanbulluyu ilgilendiren ve beklenen Marmara depremine hazırlık için kentsel dönüşüm kapsamında verilecek 'devlet desteği resmen yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; ‘Yarısı Bizden’ kampanyasından faydalanacak hak sahiplerine bir konut için 700 bin liraya kadar hibe, 700 bin liraya kadar da kredi verilecek. İş yerleri için ise 350 bin liraya kadar hibe, 350 bin liraya kadar da kredi desteği verilecek. Ayrıca hak sahiplerinin diğer yapılarında her bir konut için 1 milyon 400 bin TL’ye ve diğer her bir iş yeri için de 700 bin TL’ye kadar kredi verilebilecek.





1.3 MİLYON BAŞVURU YAPILDI

Şu ana kadar yaklaşık 1 milyon 300 bin bağımsız birim için başvuru yapılan kampanyada, 350 bin konut dönüştürülecek. İnşaat yapımı için verilecek hibe haricinde tahliye için bağımsız bölümde ikamet etmek/kullanmak şartıyla maliklere, kiracılara ve sınırlı ayni hak sahiplerine de bağımsız bölüm başına bir kereye mahsus ve karşılıksız 100 bin TL tahliye desteği verilebilecek.Böylece 1,5 milyon liralık finansman desteği sağlanmış olacak.

Riskli yapının bulunduğu parsellerde üretilecek projedeki bağımsız bölüm sayısı veya inşaat alanının, mevcut bağımsız bölüm sayısı veya inşaat alanının 1,5 katını geçmesi halinde hibe ve kredi desteğinden yararlanılamayacak. Kredi verilirken hak sahiplerinin gelir ve kredi puanına bakılmayacak.





İLK 12 AY FAİZSİZ 120 AY TAKSİT

Ödemeler, subasman seviyesinde, taşıyıcı sistemin bitiminde ve inşaat bitiminde olmak üzere Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nca üç eşit taksitle, hak sahiplerinin anlaştığı yüklenicinin bankada açılan vadesiz hesabına yapılacak. Kredi geri ödemeleri, geri ödemesiz dönemden sonraki ilk aydan itibaren başlayacak ve ilk 12 taksit faizsiz olmak üzere en fazla 120 ayda tamamlanacak. Geri ödemesiz ve faizsiz dönem sonunda ilk taksit ödemesinden önce başlangıç güncellemesi yapılacak. Kredi borcu, her güncelleme döneminde güncelleme oranının uygulanması suretiyle güncellenecek.





DÖNÜŞÜMÜ HIZLANDIRACAĞIZ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda İstanbul için başlatılan ‘Yarısı Bizden’ kampanyasında verecekleri destek paketinin yürürlüğe girdiğini belirtti. Özhaseki, “Bu kapsamda; 700 bin TL hibe, 700 bin TL kredi, 100 bin TL tahliye desteği olmak üzere toplam 1,5 milyon TL destek ile İstanbul'un kentsel dönüşümünü hızlandıracağız. Bizlere her zaman destek olan Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.





SEKTÖRÜ HAREKETLENDİRİR

Sektör temsilcileri de destek kampanyasını değerlendirdi. Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Başkanı Neşecan Çekici: "Düzenleme oldukça değerli. Nitekim deprem değil, çürük, sağlıksız, dayanıksız binalar insan hayatını riske atıyor. Ülkemize yapılacak en büyük iyilik bu yapı stokunun güçlendirilmesi olacaktır.” Kentsel Dönüşüm Uzmanı Mimar Nihat Şen: "Hem durağan bir döneme giren inşaat sektörünü hızlandıracak hem de depreme daha dayanıklı binaların yapımı hızlanacak."



