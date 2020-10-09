9 Ekim döviz fiyatları: Doların fiyatı ne kadar oldu? Doların fiyatı ne kadar oldu? Döviz fiyatlarında 9 Ekim rakamları belli oldu. Doların rekor seviyelere yükselmesinin ardından yatırımcılar yeni günde doların fiyatının ne kadar olduğunu, kaç liradan alınıp satıldığını merak ediyor. İşte yeni günde dolar ve euroda son rakamlar..

Haber Merkezi 09 Ekim 2020, 09:17 Son Güncelleme: 09 Ekim 2020, 09:18 Yeni Şafak