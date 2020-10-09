Doların fiyatı ne kadar oldu?

Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle Perşembe günü 7.94 lira ile tarihi yüksek düzeye çıkan dolar, haftanın son işlem gününe de bu düzeyde başladı.
DOLARIN FİYATI NE KADAR OLDU?
İstanbul serbest piyasada dolar 7,9460 liradan, avro 9,3520 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 7,9440 liradan alınan dolar, 7,9460 liradan satılıyor. 9,3500 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,3520 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,9270 lira, avronun satış fiyatı ise 9,3060 lira olmuştu.