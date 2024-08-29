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Ekonomi

AB pazarında yeni otomobil satışları temmuzda arttı

Avrupa Birliği (AB) pazarında, temmuz ayında yeni otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,2 artış göstererek 852 bin 51'e ulaştı.

11:15 - 29/08/2024 Perşembe
AA
Arşiv
Arşiv

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin temmuz ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı.


Verilere göre, AB ülkelerinde yeni otomobil satışları geçen ay 2023'ün aynı ayına göre yüzde 0,2 yükselerek 852 bin 51 adet oldu.


Birlik üyesi ülkelerde satılan yeni otomobillerin yüzde 33,4'ü benzinli, yüzde 32'si hibrit, yüzde 12,6'sı dizel, yüzde 12,1'i elektrikli, yüzde 6,8'i fişli (Plug-In) hibrit ve yüzde 3,1'i diğer yakıt türlerinin kullanıldığı araçlar olarak belirlendi.


Elektrikli otomobil satışları temmuzda geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 10,8 düşerek 102 bin 705'e geriledi. Geçen yılın aynı döneminde elektrikli otomobillerin toplam satışlardaki payı yüzde 13,5 seviyesindeydi. Elektrikli otomobillerin toplam satışlardaki payının gerilemesi dikkati çekti.


Yeni otomobil satışları temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre Almanya'da yüzde 2,1, Fransa'da yüzde 2,3 düşerken, İspanya'da yüzde 3,4, İtalya'da yüzde 4,7 arttı.


Ocak-temmuz döneminde toplam satışlar geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,9 artarak 6 milyon 537 bin 362'ye ulaştı.


Üreticilere göre, temmuz ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 229 bin 387 araçla Volkswagen Grubu yaptı.


Volkswagen Grubu'nu, Stellantis Grubu izledi. Peugeot, Fiat, Citroen ve Opel gibi markaları bünyesinde barındıran Stellantis Grubu, 137 bin 12 otomobil sattı.​​​​​​​


Renault Grubu, 88 bin 707 yeni otomobille üçüncü, Hyundai Grubu ise 74 bin 724 yeni otomobille dördüncü sırada yer aldı.



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