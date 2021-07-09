Ekonomi ABDden 14 Çinli şirkete yaptırım
DÜNYA EKONOMİSİ

ABD'den 14 Çinli şirkete yaptırım

ABD yönetimi, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde insan hakları ihlallerine karıştıkları için 14 Çinli firma da dahil olmak üzere 34 şirketi ekonomik kara listesine ekledi.

Haber Merkezi AA
ABDden 14 Çinli şirkete yaptırım
Arşiv

ABD Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'nin dış politikası ve ulusal güvenlik çıkarlarına aykırı faaliyetlerde bulunmaları veya dahil olma riskleri nedeniyle 34 kuruluşun kara listeye alındığı bildirildi.

Açıklamada, bu şirketlerin 14'ünün Çin merkezli olduğu ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygurlar, Kazaklar ve Müslüman azınlık grupların üyelerine karşı baskı, toplu gözaltı ve yüksek teknolojili gözetim uygulamalarına imkan sağladıkları aktarıldı.

34 şirket kara listede

Kara listeye alınan 34 şirketten 5'inin ise Çin'in askeri modernizasyon programlarını doğrudan desteklediği belirtilen açıklamada, 8 şirketin ABD mallarının İran'a ihracatını kolaylaştırdıkları, 6 şirketin Rus askeri programlarını ilerletmek amacıyla ABD menşeli elektronik bileşenlerin tedarikini sağladıkları ve 1 şirketin de Rusya'da askeri bağlantılı olduğu gerekçesiyle listeye alındığı kaydedildi.

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