ABD'li bankadan TL tavsiyesi: Dolarda rüzgar tersine dönüyor

Uluslararası dev banka şirketi Citi'den dolara karşı TL'de uzun pozisyonda kalma tavsiyesi geldi. Türk Lirası'nın önümüzdeki aylarda sermaye akışı çekeceğini belirten Citi analistleri, Türkiye'ye yönelik kritik açıklamalarda bulundu.
DOLARA KARŞI TL'Yİ ÖNERDİLER
"TCMB TEMKİNLİ DURUŞUNU SÜRDÜRMEYE HAZIR"
"GÖZ ARDI ETMİYORUZ"
Merkez Bankası'nın şu an için politika faizlerini doğrudan artırmak yerine makro ihtiyati tedbirlere daha fazla odaklanabileceği belirten analistler, "Ancak tüketici enflasyonunun Mayıs/Haziran aylarında zirveye ulaştığı dönemde daha fazla faiz artışı ihtimalini tamamen göz ardı etmiyoruz" ifadelerine yer verdi.