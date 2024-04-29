ABD'li bankadan TL tavsiyesi: Dolarda rüzgar tersine dönüyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Enflasyonun temel öncelik olduğunu belirten Yılmaz, ''Enflasyon bizim temel önceliğimiz, vatandaşımızın da temel sorunu. Biz hep şunu söylüyoruz: ''Hükümet olarak, parti olarak vatandaşın sorunu neyse bizim sorunumuz odur.'''' ifadelerini kullandı.