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ABD’li dev bankanın Türkiye tahmini değişti: Beklentiyi güncelledi

ABD’li dev bankanın Türkiye tahmini değişti: Beklentiyi güncelledi

17:1826/06/2026, Cuma
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JPMorgan
JPMorgan

ABD merkezli yatırım bankası JPMorgan, petrol fiyatlarındaki gerileme ve merkez bankalarının gevşeme yönlü adımlarını gerekçe göstererek Türkiye ekonomisine ilişkin yeni bir politika beklentisi açıkladı.

ABD'li yatırım bankası
JPMorgan
, Türkiye ekonomisine ilişkin 2026 yıl sonu politika faizi tahminini yüzde 37'den yüzde 35'e indirdiğini duyurdu.

Banka, revizyona gerekçe olarak petrol fiyatlarındaki düşüş ile TCMB'nin son dönemde verdiği parasal gevşeme sinyallerini gösterdi.


Yıl sonuna kadar 200 baz puan indirim öngördü


Merkez Bankası'nın 10 Eylül ve 22 Ekim tarihlerindeki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı var.


JPMorgan, eylül ve ekim aylarında yapılacak PPK toplantılarında 100'er baz puanlık faiz indirimi beklediğini açıkladı.


Revizyonun gerekçesi petrol ve TCMB sinyalleri


Banka, bu revizyonun temel nedenleri arasında İran'daki savaşın ardından ilan edilen ateşkesle birlikte petrol fiyatlarında görülen hızlı gerileme ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son dönemde verdiği parasal gevşeme mesajlarını gösterdi.


Efektif fonlama faizi beklentisi


JPMorgan değerlendirmesinde, TCMB'nin gelecek ay haftalık repo ihalelerine yeniden başlamasının beklendiği belirtilirken, bu adımın efektif fonlama faizini yüzde 40 seviyesinden yüzde 37'ye indirebileceği ifade edildi.


Merkez Bankası son üç toplantıda faizi değiştirmedi


TCMB ise son üç Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizinde değişikliğe gitmedi.


Banka, ocak ayında gerçekleştirdiği 100 baz puanlık indirimle politika faizini yüzde 37'ye çekerken, Orta Doğu'daki savaşın başlamasının ardından mart, nisan ve haziran aylarındaki toplantılarda faizi sabit tuttu.


Savaş sonrasında piyasayı yüzde 40 seviyesindeki gecelik borç verme faizi üzerinden fonlamaya başlayan Merkez Bankası'nın, önümüzdeki dönemde atacağı adımlar merakla bekleniyor.




#JPMorgan
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