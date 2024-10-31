AB’nin ticaretteki yeni silahı çevre

Plastik, karton ve kağıt gibi malzemelerin geri dönüştürülmesi konusunda son yıllarda önemli yatırımlar yapan Türkiye, alanında öncü ülkelerden biri haline geldi. Avrupa Birliği (AB), Paris İklim Anlaşması ve Yeşil Mutabakat kapsamındaki düzenlemelerine devam ederken, farklı ülkelerden yapacağı ihracata da çevre kriterleri getiriyor. Birçok sektör gibi karton ambalaj sanayicileri de çevre düzenlemelerinden etkilenecek. AB’nin geri dönüşüm şartına uymuyorsa yani mevzuata uygun değilse o ürün ilgili pazara satılamayacak.





YENİ NESİL GÜMRÜK TARİFESİ

Sınırda Karbon Düzenlemesi ve Ormansızlaştırma Yönetmeliği, AB tarafından sürdürülebilirlik ve ticaret etiği gibi konulara vurgu yapsa da ihracat çevrelerine göre, bu kriterler kısa zaman içinde yeni nesil gümrük tarifesine dönüşecek. Birçok ülkeyle serbest ticaret ve Türkiye ile Gümrük Birliği anlaşması olan Birlik, kendi üreticisini ve özellikle sermaye yatırımlarını yönlendirdiği eski Doğu Bloku ülkelerini korumak için sıkça çevre koruma bahanesine sığınacak.





Alican Duran

GERİ DÖNÜŞÜM YATIRIMLARINDA AVRUPA’DAN BİLE ÖNDEYİZ

AB’nin çevreyle ilgili düzenlemelerine hemen her sektörün kendine göre önlemler alması gerektiğini belirten İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği (KASAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alican Duran, “Ülkemizde karton ambalajında geri dönüşüm konusunda çok iyi yatırımlar yapıldı ve konuda Avrupa’dan bile öndeyiz. Türkiye, geri dönüşümlü karton üretiminde net ihracatçı konumunda. Sektörümüz cari fazla veriyor. AB tarafı da bu gücümüzden dolayı, üreticisini korumak için yeni regülasyonları devreye alıyor” diye konuştu.





TÜRKİYE KARTONDA NET İHRACATÇI

AB’nin ticaretteki çevre kriterlerinde asıl hedefinin Uzak Doğulu üreticileri uzaklaştırmak olduğunun altını çizen Duran, “Temel pazarımız Avrupa, bizler de süreçten etkilenebiliriz. AB’ye kartonda net ihracatçıyız. Bu yüzden firmalarımızın olası zorlamalara karşı hazırlıklı olması gerekiyor. Birlik ülkelerinin çevre gibi etik bir konuyu ekonomik silah olarak kullandığını vurgulayan Alican Duran şunları söyledi: “Bunu çözmek için Avrupa’ya entegre olmak durumundayız. ‘Geri dönüşümden karton toplandın, peki nereden buldun?’ diye soracak. Tekrar ediyorum amacı kendi pazarını korumak. Bunun için her kademede muhtemel engellemeleri aşmak için hazır olmalıyız.”





ABD TARAFINDA %46’LIK BÜYÜME

Geçen yıl kâğıt, karton ve ambalaj grubundaki ihracatın 1.02 milyar dolar olduğunu belirten Alican Duran, yıl sonu hedefinin tahmininin 1.03 milyar dolar olduğunu söyledi. ABD pazarının geçen yıl yüzde 46 artışla ihracatımızda üçüncülüğe yükseldiğini kaydeden Alican Duran, “Son dönemde dış pazarlarda en hızlı artış burada. Sektörümüzde dünyanın en önemli alıcısı konumunda olan ABD, yıllardır Uzak Doğu ağırlıklı ihracat yapıyordu. Mevcut konjonktür nedeniyle artık Uzak Doğu pazarından uzaklaştılar ve Türkiye’nin bu boşluğu olabildiğince doldurması önemli. Orada kalıcı olmak ve Türk markasını lobicilikle güçlendirmek gerekiyor” bilgisini verdi.















