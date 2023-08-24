Adabank'ın devir işlemi tamamlandı

KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"24.05.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapmış olduğumuz açıklamada özetle, Şirketimizin %70 oranında, Şirketimizin bağlı ortaklığı Enerya Enerji Anonim Şirketi'nin %29 oranında ve Ahlatcı Holding A.Ş.'nin %1 oranında pay sahibi olduğu AHL Ahlatcı Finansal Yönetim Anonim Şirketi'nin (AHL Ahlatcı Finansal) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yapılan Adabank A.Ş. (Adabank) Hisse Satış ihalesine katıldığı ve AHL Ahlatcı Finansal'ın teklifi ile ihalenin sona erdiği duyurulmuştu.