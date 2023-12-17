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Ekonomi

Adana’da köylüyü kalkındıracak dijital merkez

Trendyol ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğinde başlatılan “Yarının Köyleri” projesinin ilk dijital merkezi Adana’da açıldı. Kürkçüler Köyü’nde faaliyete başlayan projeyle teknolojik imkanların güçlendirilmesi, üretimin ve istihdamın artırılması, kültürel değerlerin korunarak kırsal kalkınmanın desteklenmesi planlanıyor.

Mehmet Ali Parto
Mehmet Ali Parto
04:00 - 17/12/2023 Pazar
Güncelleme: 06:13 - 17/12/2023 Pazar
Yeni Şafak
Projenin yerel ortağı olan Sarıçam Belediyesi’ne ait bina, Kürkçüler Dijital Merkezi olarak yeniden tasarlandı. Merkezin iki eğitim salonu, teknoloji atölye alanı da mevcut.
Projenin yerel ortağı olan Sarıçam Belediyesi’ne ait bina, Kürkçüler Dijital Merkezi olarak yeniden tasarlandı. Merkezin iki eğitim salonu, teknoloji atölye alanı da mevcut.

Yarının Köyleri Kürkçüler Dijital Merkezi’nin açılış töreninde konuşan Trendyol Grubu Kurumsal İletişim Direktörü İrem Poyraz, “Sürdürülebilirlik alanında sektörümüzün en kapsamlı yol haritası olan Trendyol Sürdürülebilir Etki Planı’nı geçtiğimiz yıl açıkladık. Trendyol, bir teknoloji şirketi ve hayatın her alanında dijital uçurumun kapatılması da sürdürülebilirlik vizyonumuzun önemli bir parçası. Yarının Köyleri projemiz de bu yaklaşımımızdan ve yerel kalkınmaya destek olma hedefimizden doğdu” ifadelerini kullandı.


HEDEF 5 YILDA BİR MİLYON KİŞİ

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton ise, "Bu merkez; en gencinden en yaşlısına kadar toplumun tüm üyelerine dijital beceriler konusunda eğitim vererek ve farklı yerel ürünler için küresel pazarları açarak, yereldekilerin gelirlerini desteklemeye, fırsatları eşitlemeye ve köy ile şehir arasındaki yaşam kalitesi uçurumunu kapatmaya yardımcı olacak" dedi. Adana’nın ardından Diyarbakır ve İzmir’i kapsayacak projede; 5 yılda toplam 10 köye ve 1 milyondan fazla kişiye ulaşılması hedefleniyor. Böylece yerelde yetiştirilen ürünlerin, zanaat eserlerinin ve el emeği ürünlerin, köyden doğrudan tüketiciyle buluşması için fırsat oluşturulacak. Projenin yerel ortağı olan Sarıçam Belediyesi’ne ait bina, Kürkçüler Dijital Merkezi olarak yeniden tasarlandı. Merkezin iki eğitim salonu, teknoloji atölye alanı da mevcut.


Yenilikçi ürünlere dönüşecek

İrem Poyraz, proje kapsamında yetiştirilen narenciye, pamuk, biber ve geleneksel dokuma ürünleri, merkezde inovatif ürünlere dönüştürüleceğini söyledi. Narenciye ile ev temizlik ürünleri, üretilirken; narenciye kabuklarından ise oda kokusu ve aromaterapi ürünleri pazarlanacak. Meşhur Karaisalı biberi, ezme, reçel, dip sos, baharat ve salça olarak yeni pazarlara yüksek katma değerle ulaşacak.


#ekonomi
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#üretim
#istihdam
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