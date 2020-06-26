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Ekonomi Adanada şaşırtan girişimci Sokakta tezgah açıp takipçi satıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Adana'da şaşırtan girişimci: Sokakta tezgah açıp takipçi satıyor!

Adana'da Yılmaz Fikriderin isimli girişimcinin yaptığı iş görenleri şaşırtıyor. Sosyal medya kullanımının giderek yaygınlaşması sonrası genellikle dijital kanallar üzerinden yapılan takipçi satışını sokakta tezgah açarak yapmaya başlayan Fikriderin, koronavirüs salgınından sonra insanların evde daha çok zaman geçirmesi ve sosyal medyayı daha sık kullanmasından dolayı satışlarının katlandığını belirtiyor.

Haber Merkezi DHA
Yılmaz Fikriderin isimli girişimci sokakta açtığı tezgah ile günde 50 bin takipçi satıyor.
Yılmaz Fikriderin isimli girişimci sokakta açtığı tezgah ile günde 50 bin takipçi satıyor.

Adana'nnı Seyhan ilçesi Gazipaşa Bulvarı'nda bir arkadaşının iş yerinin önüne tabela koyan Yılmaz Fikriderin, çeşitli sosyal medya platformlarında fenomen olmak isteyen kişilere sokakta takipçi, beğeni ve kullanıcı yorumu satışı yapıyor.

Dijital çağın toplumsal yaşama etkisinin günden güne artığını ve birçok kişinin sosyal medya hesaplarını etkin kullanarak maddi kazanç elde ettiğini kaydeden Fikriderin, yaklaşık 3 yıldır sokakta takipçi sattığını ve işini çok sevdiğini belirtti.

  • Son dönemde koronavirüs salgını sonrası insanların zamanının çoğunu evlerinde geçirdiğini, bundan dolayı sosyal medya platformlarında daha çok zaman geçirdiğini söyleyen Fikriderin, bu sebepten dolayı takipçi ve beğeni satışlarının katlandığını kaydetti.

'GÜNDE YAKLAŞIK 50 BİN TAKİPÇİ’

Sokakta takipçi satmaya başladığı ilk dönemde arkadaşları dahil birçok kişinin kendisine güldüğünü ve işini küçümsediğini dile getiren Fikriderin, o dönem bu duruma aldırmadığını ve çalışmaya devam ettiğini söyledi.

Takipçi ve beğeni satışının internet siteleri üzerinden uzun süredir yapıldığını ve kendisinin bir girişimcilik örneği gösterip, bunu sokağa taşıdığını vurgulayan Fikriderin, "O zaman gülenler şimdi benden takipçi satın alıyor. Son gülen iyi güler. Çok şükür işlerimiz iyi. Takipçi fiyatlarımız aynı döviz kurları gibi. Bazen iniyor, bazen çıkıyor. Bu sosyal medya platformlarının güvenlik duvarlarını sıkılaştırmasıyla alakalı bir durum. Geçen yıl 1000 takipçi 30 TL iken, bu yıl 16 TL. İlk başladığım yıl 6 TL'ydi. Günde yaklaşık 50 bin takipçi-beğeni satıyorum. Benim takipçilerim orijinal" dedi.

Vatandaşlar yapılan işin güzel bir girişimcilik örneği olduğunu belirtiyor.

'FİYATLAR ÇOK UYGUNMUŞ'

Sosyal medya hesabının bir işletme hesabı gibi kullanacak olsa takipçi ve beğeni satın alabileceğini belirten üniversite öğrencisi Aybüke İnce ise Fikriderin'in yaptığı işi görünce yadırgamadığını ve güzel bir girişimcilik örneği olduğunu söyledi.

Takipçi ve beğeni fiyatlarının uygun olduğunu düşündüğünü dile getiren İnce, "16 TL'ye 1000 takipçi. Bence süper bir fiyat. İleride alabilirim" diye konuştu.

Kendisinin de sosyal medya platformlarını kullandığını ama takipçi ve beğeni satın almanın gereksiz olduğunu düşündüğünü söyleyen Gökçen Yılmaz ise sokakta takipçi satılmasını ise komik bulduğunu ifade etti.

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Adana'da şaşırtan girişimci: Sokakta tezgah açıp takipçi satıyor!
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Adana'da şaşırtan girişimci: Sokakta tezgah açıp takipçi satıyor!

Adana'da Yılmaz Fikriderin isimli girişimcinin yaptığı iş görenleri şaşırtıyor. Sosyal medya kullanımının giderek yaygınlaşması sonrası genellikle dijital kanallar üzerinden yapılan takipçi satışını sokakta tezgah açarak yapmaya başlayan Fikriderin, koronavirüs salgınından sonra insanların evde daha çok zaman geçirmesi ve sosyal medyayı daha sık kullanmasından dolayı satışlarının katlandığını belirtiyor.
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