Ahşap yapı kültürü geri dönüyor

Ahşap yapı kültürü geri dönüyor

Merve Safa Akıntürk
8/11/2025, Cumartesi
G: 8/11/2025, Cumartesi
Son yıllarda yaşanan büyük depremler, yapı güvenliğini yeniden gündeme taşıdı.

Ahşap yapılar, esnek yapıları sayesinde sarsıntılarda betonarme binalara kıyasla daha az hasar görüyor. Ayrıca üretim sürecinde daha az enerji tüketmeleri ve karbon yutucu özellikleriyle iklim değişikliğiyle mücadelede de önemli rol oynuyorlar. Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın koordinasyonunda yürütülecek çalışmalar ile ahşap yapı kültürü yeniden canlandırılacak.

MALİ TEŞVİK VERİLECEK

Yerli ve sertifikalı ahşap malzeme kullanımını artırmak için çeşitli mali teşviklerin sağlanması planlanıyor. Bu sayede hem yerli üreticilerin desteklenmesi hem de çevre dostu yapı malzemelerinin ekonomiye kazandırılması amaçlanıyor. Ahşap, düşük karbon salımı, geri dönüştürülebilirliği ve yüksek dayanımıyla sürdürülebilir kentleşme hedeflerine önemli katkı sağlıyor. Proje kapsamında mimar, mühendis ve müteahhitlere yönelik “Ahşap Yapı Teknolojileri” eğitim programları düzenlenecek. Ayrıca üreticilere yönelik “Yapısal Ahşap Eğitimleri ve Belgelendirme” çalışmaları da yapılacak. Böylece, modern ahşap yapı tekniklerinin sektörde yaygınlaştırılması ve bilgi birikiminin artırılması hedefleniyor.



