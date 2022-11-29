AK Parti 'EYT ve sözleşmeli personel' için tarih verdi

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Emin Akbaşoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde basın açıklaması gerçekleştirdi. EYT ve kamuda çalışan sözleşmeli personel hakkında yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulunan Akbaşoğlu bunların TBMM gündemine en geç 2023 yılının başında geleceğini söyledi.

“Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi durumu ete kemiğe bürünmüş bir vaziyette”

“Her kabine toplantısı bir müjdeyi beraberinde taşıyor. Bir söz vermiştik, sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi durumu. Ete kemiğe bürünmüş bir vaziyette. İnşallah bu deklarasyonda bulunduk. Bütün sözleşmeliler için bu durum hayırlı uğurlu olsun. En kısa zamanda bunu bir kanun teklifi haline getirerek TBMM Genel Kurlunun gündemine getirmek suretiyle bu çerçeveyi yasalaştıracağız” diye konuştu.

FOTOĞRAF 13 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili de konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYTliler ile ilgili çalışmaların devam ettiğini en kısa sürede açıklayacaklarını duyurdu. Erdoğan açıklamasında, Emeklilik için yılını doldurup yaş şartını bekleyenler ve geçici işçilerle ilgili çalışmalarımızı da en kısa sürede tamamlayıp kamuoyuna açıklayacağız. Diğer yandan kamu kurum ve kuruluşlarımıza yüksek lisans ve staj amacıyla yurt dışına personel göndermeleri amacıyla 352 kontenjan tahsis ettik. Kamu personelinin yurt dışı kariyer gelişimini desteklemek için açtığımız bu kadroların liyakat esasına göre kullanılmasını sağlayacağız. Adaylar bu kadrolar için başvurularını elektronik devlet sistemine entegre kariyer kapısı üzerinden yapabilecekler ve değerlendirme süreçlerini şeffaf bir şekilde takip edebilecekler. dedi. EYT SON DURUM NEDİR?Bakan Bilgin, “EYT için net tarih 8 Eylül 1999. Yıpranma hakkı, doğum ve askerlik borçlanmaları olsa bile işe başlangıç tarihi geriye çekilemez. Bunlar ancak eksik prim gün sayısını tamamlamak üzere yapılır. Yani o eksik kalan prim gün sayısını telafi eder. Ama işe başlangıcı geri çekmez. Öyle bir şey yok.” ifadelerini kullanmıştı. 5 PUAN FORMÜLÜEmekli olanların işe devam etmesi durumunda, normal çalışanlara göre primlerinin 5 puan yükseldiğini ve işverenlerin EYT düzenlemesinin hayata geçmesi sonrasında, bu farkın kaldırılmasını istediğini vurgulayan, Bilgin, “Buna çözüm olarak işveren emekli olan kişiyi çalıştırıyorsa devlete normal çalışandan daha fazla prim ödüyor. Oradaki primi aşağı çekerek eşit seviyeye getireceğiz. Yani işverene sen EYTli olan bu çalışanını atma, çalıştır. Biz sana sosyal güvenlik destek primi vereceğiz.” diye konuşmuştu. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bütçesinin sunumunu yapan Bakan Bilgin, EYTli sayısının abartıldığı gibi 5 milyon ya da 8 milyon olmadığını, yaş şartının kaldırılmasıyla birlikte yaklaşık 1.5 milyon kişinin emekli olacağını söylemişti. EYTlileri büyük bölümünün işçi olduğunu ve bunların yüzde 87sinin de halen bir işte çalıştığını bildiren Bilgin, prim gün sayısı ve hizmet yılı şartlarına takılanların yasa gereği bu şartları doldurmayı bekleyeceklerini belirtmişti. Bilgin, EYT düzenlemesinin devreye girmesiyle birlikte işverenlerin üzerinde önemli miktarda kıdem tazminatı yükü oluşacağını, düzenlemenin gecikmesinde bu sorunlara ilişkin yapılan görüşmelerin de etkili olduğunu ifade etmişti. EYT NEDİR, KİMLER EYTLİ SAYILIYOR?Sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999 tarihinden önce olanlar EYTli (emeklilikte yaşa takılan) sayılıyor. Zira 9 Eylül 1999 öncesinde yaş şartı aranmaksızın prim günü ve sigortalılık süresi şartları sağlanarak da emekli olunabilirken, 8 Eylül 1999 tarihinde yapılan değişiklikle prim günü ve sigortalılık süresi şartlarının yanı sıra bir de yaş şartı getirildi. EYTli sayılmak için sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999 tarihinden önce olup, emeklilik için gereken yaş dışındaki sigortalılık süresi ve prim günü şartlarını sağlamış olmak gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT açıklaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada milyonlarca kişinin beklediği EYT konusuna da değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT ile ilgili ne söyledi? İşte detaylar... BiP'te paylaş

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“Şimdi sırada EYT’li kardeşlerimiz durumu var”

Geçen sene bu zamanlar beş adım atacaklarını söylediklerini hatırlatan ve bu adımlar hakkında bilgilendirmelerde bulunan Akbaşoğlu, “Bütün bunları bir süreç ve sıralama olarak hayata geçireceğiz demiştik. İşte 2022 yılının sonuna kadar bu 5 adımın hayata geçirildiğine şahit olacağız. Şimdi sırada EYT’li kardeşlerimiz durumu var. Onunla ilgili detaylı bir çalışma yapıldığını bütün kamuoyu artık biliyor. Geçen sene deklare ettiğimiz ve asgari ücretle beraber memur ve emeklilerimizin maaşlarının düzenlenmesi, 3600 ek göstergenin yasalaştırılması akabinde sözleşmeli personelin durumunun yasalaştırılması ve nihayetinde de EYT’li kardeşlerimizin durumlarının ele alınarak bunun yasa teklifine dönüştürülerek yasalaştırılması sürecini yaşayacağımızı ifade etmiştik.

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Temmuz ayına kadar ilk üçünü gerçekleştirmiştik. 3600 ek gösterge ile ilgili yasal düzenlemeyi yaptık. 15 Ocak 2023 tarihi itibarıyla bütün memurlarımız ve emeklilerimiz bundan istifade etmiş olacaklar. Akabinde tabi ki sözleşmeli personel ve EYT’li durumda olan arkadaşlarımızın da yasal düzenlemeye kavuşmasıyla bütün verdiğimiz sözlerin bir bir yerine getirildiğine şahit olacağız” ifadelerini kullandı.

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