Akca Lojistik büyümeye odaklandı

Akca Lojistik Genel Müdürü Enes Akça, bu yıl kapasitelerini yüzde 10 artırmayı hedeflediklerini ifade ederek, "Özellikle gıda ve perakende alanına odaklıyız. Müşteri portföyümüzü genişlettik. 3 önemli marka ile el sıkıştık. Pınar Online, CCI ve Pladis. Nakliye tarafında SOCAR ile iş hacmimizi yüzde 10 büyüttük. Soğuk hava yatırımlarımızla bu alandaki kapasitemizi artırmayı planlıyoruz. Yeni tesislerimizle büyümeye devam edeceğiz. Ankara ve İzmir’de çalışmalarımıza ağırlık veriyoruz. Özellikle Ege Bölgesi'nde nakliye tarafında büyümeyle ilgili adımlarımız var. Türkiye'nin akla gelen ilk 3 lojistik firmasından biri olmak istiyoruz, sektörde de bu hedefle ilerliyoruz” dedi.