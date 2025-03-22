Türkiye’nin farklı illerinde konumlanmış¸ depoları ve güçlü dağıtım ağıyla entegre lojistik hizmetleri sunan Akca Lojistik, büyümeye odaklandı.
Akca Lojistik Genel Müdürü Enes Akça, bu yıl kapasitelerini yüzde 10 artırmayı hedeflediklerini ifade ederek, "Özellikle gıda ve perakende alanına odaklıyız. Müşteri portföyümüzü genişlettik. 3 önemli marka ile el sıkıştık. Pınar Online, CCI ve Pladis. Nakliye tarafında SOCAR ile iş hacmimizi yüzde 10 büyüttük. Soğuk hava yatırımlarımızla bu alandaki kapasitemizi artırmayı planlıyoruz. Yeni tesislerimizle büyümeye devam edeceğiz. Ankara ve İzmir’de çalışmalarımıza ağırlık veriyoruz. Özellikle Ege Bölgesi'nde nakliye tarafında büyümeyle ilgili adımlarımız var. Türkiye'nin akla gelen ilk 3 lojistik firmasından biri olmak istiyoruz, sektörde de bu hedefle ilerliyoruz” dedi.
TEKNOLOJİK YATIRIMLARA AĞIRLIK
Türkiye’nin dünya lojistik ihracatında yüzde 2,5 pay alarak 11’inci sırada yer aldığını belirten Enes Akça, şöyle devam etti: “2024 itibarıyla lojistik sektörünün Türkiye ekonomisindeki payı yüzde 12’ye ulaşmış durumda. Türkiye’nin lojistik hizmet ihracatı 2024’te 38,9 milyar dolar seviyesine ulaştı. Ticaret Bakanlığı, 2025 için bu rakamı 48 milyar dolara, 2028’de ise 78 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor.”
Akca Lojistik Genel Müdür Yardımcısı Erkam Akça da, “Operasyonel verimliliği artırmak için teknolojik yatırımlara ağırlık veriyor ve süreç iyileştirmeleri yapıyoruz. Daha akıllı depolama ve stok yönetimi sistemleriyle teslimat sürelerini optimize etmeyi planlıyoruz” dedi.