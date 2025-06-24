Akkök Holding’den 500 milyon dolar yatırım

Yüksek katma değerli ürünlerle ihracatını artırmayı ve sanayide tam entegrasyon sağlamayı amaçlayan şirket, 2025’i dönüştürücü bir yıl olarak konumladı. Holding CEO’su İhsan Gökşin Durusoy bu yıl ki hedeflerinin 500 milyon dolar yatırım, 832 milyon dolar ihracat ve 4,5 milyar dolar ciro olduğunu açıkladı.

İhsan Gökşin Durusoy

DOWAKSA’NIN TAMAMINI ALIYOR

Epsilon Kompozit’ten sonra satın almaların devam ettiğini ve DowAksa’nın yüzde 50’lik payını 125 milyon dolara devralmak üzere bağlayıcı hisse devir sözleşmesi imzaladıklarını ifade eden Durusoy, “24 operasyonel şirketimiz, 22 üretim tesisimiz ve 6 bin 400 kişilik istihdam kapasitemizle ülke ekonomisine katkımız artırarak devam ediyor” diye konuştu. Stratejik bir ürün olan karbon elyaf alanında küresel rekabet güçlerinin artacağını vurgulayan Durusoy “Yatırımlarımızla hem Türkiye’nin dışa bağımlılığını azaltıyor hem de ihracat gücünü artırıyoruz” dedi.

YUNANİSTAN'DA ENERJİ LİSANSI İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Şirketin enerji tarafında Akenerji, geçen yıl 25 milyar TL ciro ve 1,9 milyar TL FAVÖK elde etti. Holding, Yunanistan ve Bulgaristan'da elektrik ihracatı ve ithalatı yapıyor. Durusoy, “Aken Europe BV şirketi üzerinden Yunanistan’da elektrik ticaret lisansı alımak için çalışıyoruz” dedi. Gayrimenkul alanında da Akiş GYO aracılığıyla şirket, Kadıköy Sahrayıcedit’te 100 bin metrekarelik bir karma yaşam projesi geliştiriyor ve 380 milyon dolarlık hasılat bekliyor.

YÜKSEK FAİZ SANAYİCİYİ SIKINTIYA SOKTU

Dışa bağımlılığı bitirmek için yapılan yatırımların devam edeceğini söyleyen, İhsan Gökşin Durusoy, yüksek faizin sanayiciyi sıkıntıya soktuğunu kaydetti. Durusoy, “Biz yüksek faiz sebebiyle krediyi yurt dışından alıyoruz. Son dönemlerde faiz oralarda iniyor” dedi. Kuzey Amerika ve Avrupa’da yatırım yapma planları olduğunu belirten Durusoy, TUŞAŞ ile iş birliği yaptıklarını da sözlerine ekledi.







