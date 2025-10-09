Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaatında günlük çevresel izleme yapılıyor

"Günlük olarak çevresel, jeoteknik ve jeofizik izleme türleri yürütüyoruz. Bunlar, bölgenin ekolojisinin değişmediğini doğrulamak için yapılıyor. Nükleer santralin yapımı sırasında sahaya atıl malzemeler veya bu bölgeye yabancı olan malzemeler getirmiyoruz. Nükleer santralin yapımında kullanılan inşaat malzemeleri sahada hazırlanıyor. Aynı zamanda burada oluşan inşaat atıkları bir depolama alanına atılıp bölgeye zarar vermiyor, geri dönüştürülüyor ve çevre açısından tamamen güvenli hale geliyorlar"