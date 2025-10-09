Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaatında günlük çevresel izleme yapılıyor

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergey Butckikh, Mersin'de inşası süren santralde, günlük olarak çevresel, jeoteknik ve jeofizik izleme yapıldığını belirterek, "Bunlar, bölgenin ekolojisinin değişmediğini doğrulamak için yapılıyor" dedi.
Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergey Butckikh, Gülnar ilçesindeki inşası devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki (NGS) çalışmalara ilişkin son durumu anlattı.
Butckikh, Akkuyu NGS'nin güvenli şekilde çalışacağından emin olmak için çok sayıda ek kontrol türleri uyguladıklarını belirtti.
"İnşaat atıkları dönüştürülüyor"
Akkuyu NGS'de çevre hassasiyetinin üst seviye tutulduğunu dile getiren Butckikh, şöyle devam etti:
Butckikh, projenin uygulandığı bölgede yaşadıklarını ve buranın temizliğine dikkat ettiklerini söyledi.
Türkiye Cumhuriyeti'nin çevre koruma mevzuatına saygı göstermenin, üstlendikleri yükümlülüklerin ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade eden Butckikh, nadir hayvan türlerinin, deniz ve kara hayvanlarının, flora ve faunanın korunması gibi çok sayıda sosyal sorumluluk projesinin yanı sıra sadece kıyıları değil, denizi de içeren çevre temizliği etkinliklerine katıldıklarını anlattı.
"Atmosferi 18 milyon metreküp karbondioksitten kurtarmış olacağız"
Nükleer santralin önemine işaret eden Butckikh, şöyle dedi:
Türkiye'nin elektrik talebinin yüzde 10'unu karşılayacak
Türkiye ile Rusya arasında 12 Mayıs 2010'da imzalanan hükümetler arası anlaşma kapsamında Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli bölgesinde yapımı sürdürülen Akkuyu NGS, her biri 1200 megavatlık VVER-1200 tipi "III+" nesil reaktörlü 4 üniteden oluşacak ve toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip olacak.
Türkiye'nin en büyük yatırımları arasında bulunan santralin, tam kapasite devreye girdiğinde ülkenin elektrik talebinin yüzde 10'unu tek başına karşılayacağı öngörülüyor.
Akkuyu NGS'nin 60 yıl olarak planlanan işletme ömrünün ise 20 yıl daha uzatılma imkanı bulunuyor.
Akkuyu NGS'nin işletmede kalacağı 60 yılda toplam 2,1 milyar ton karbon emisyonunu engelleyeceği hesaplanıyor.