Akkuyu’da adım adım sona doğru

Türkiye’nin ilk nükleer enerji santrali olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesinde çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Toplam 4 reaktörden oluşan santralin ilk ünitesinin 2026 yılında devreye alınması hedefleniyor. Yetkililer, sahadaki inşaat ve montaj çalışmalarının planlandığı şekilde ilerlediğini, ilk elektriğin ise “çok kısa bir süre içinde” şebekeye verilmesinin planlandığını açıkladı. Akkuyu’daki 4 reaktörün inşaatının devam ettiğini hatırlatan yetkililer, santralin hukuken bu yıl devreye girmesi gerektiğini ancak pandemi süreci ve Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası yaptırımların projeyi geciktirdiğini belirtti.

BİRİNCİ ÜNİTEDE TAM KAPSAMLI AYARLAMA

Bazı ülkeler ve şirketlerin ekipman teslimlerinde yaşanan gecikmelerin ardından santral sahasında yeniden eski çalışma temposuna dönüldüğü bildirildi. Santralin 1. Güç Ünitesi artık devreye alma öncesi hazırlık aşamasında. Reaktörün tüm sistemleri kapsamlı kontrol işlemlerinden geçiriliyor. Birinci ünitede temel inşaat tamamlanırken, reaktör basınç kabı, buhar jeneratörleri, ana sirkülasyon pompaları ve basınç kompansatörü yerlerine monte edildi. Ayrıca iç ve dış koruma kabı kubbelerinin montajı da tamamlandı. Şu anda, reaktör binasında tam kapsamlı ayarlama ve çalıştırma çalışmaları yürütülüyor.

FARKLI ÜNİTELER İÇİN YOĞUN MESAİ

2. ünitede koryum tutucu ve reaktör ekipmanları monte edildi, iç koruma kabının beş katmanı tamamlandı. 3. ünitede reaktör basınç kabı ve buhar jeneratörleri yerlerine yerleştirildi, betonlama ve güçlendirme çalışmaları tamamlandı. 4. ünitede reaktör ve türbin binası temelleri betonlandı, koryum tutucu kuruldu, iç koruma kabının iki katmanı monte edildi.

ÇALIŞMALAR SON SÜRAT

Santralde üretilen elektriğin şebekeye iletilmesini sağlayacak olan “Gaz Yalıtımlı Anahtarlama Tertibatı” binasında montaj çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdüğü, ekipmanın 2025 sonuna kadar tamamlanmasının planlandığı açıklandı. Bu sistem, santralin “sinir sistemi” olarak tanımlanıyor. Öte yandan, inşaat çalışmaları farklı ünitelerde devam ediyor.







