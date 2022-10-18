Ekonomi Albayrak 70 yaşında Odağımız yerli ve milli üretim
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Albayrak 70 yaşında: Odağımız yerli ve milli üretim

İnşaat, sanayi, medya, hizmet, kağıt ve lojistik sektörlerinde 50’ye yakın şirket ve markasıyla Türkiye ekonomisine katkı veren Albayrak Grubu, 70 yılı geride bıraktı. Albayrak Grubu CEO’su Prof. Dr. Ömer Bolat, “Her fırsatta sürdürülebilir bir gelecek ve çevre için yerli ve milli üretime odaklanmak gerektiğine inanıyoruz ve bu şekilde çalışıyoruz” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Albayrak 70 yaşında: Odağımız yerli ve milli üretim
​Albayrak 70 yaşında

Albayrak Grubu faaliyetlerinde 70 yılı geride bıraktı. Merhum Hacı Ahmet Albayrak’ın ufku ve teşebbüsleriyle 1952 yılında temeli atılan Albayrak Grubu, günümüzde 15 binden fazla çalışanlarıyla ve 20’den fazla sektörde Türkiye ekonomisine katkı vermeyi sürdürüyor.

Gelecek nesillere sürdürülebilir bir gelecek bırakmak üzere faaliyetlerine aralıksız devam ettiklerini belirten Albayrak Grubu CEO’su Prof. Dr. Ömer Bolat, “Grubumuz birçok farklı sektörde Türkiye’nin geleceğine değer katacak üretimler gerçekleştiriyor” dedi. Her fırsatta sürdürülebilir bir gelecek ve çevre için yerli ve milli üretime odaklanmak gerektiğine dikkat çeken Bolat, “Albayrak Grubu olarak faaliyet gösterdiğimiz kâğıttan sanayiye, tarımdan inşaata pek çok sektörde aynı hassasiyetle çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerinde bulundu.

Trabzon limanı
Trabzon limanı

ÇEVRE VE İNSANA DEĞER KATIYORUZ

Albayrak Grubu olarak inşaat, sanayi, hizmet, lojistik ve Yeni Şafak’ın amiral gemisi olduğu medya sektörlerinde 50’ye yakın şirket ve yayın markasıyla Türkiye ekonomisine katkı vermeye devam ettiklerini belirten Prof. Dr. Ömer Bolat, “15 binden fazla çalışanımızla ve ülke sınırlarını aşan hizmetlerimizle başta Türkiyemizde ve Asya’dan Afrika’ya birçok alanda ihtiyaçlara göre çözümler üretiyor, çevreye ve insana değer katmayı sürdürüyoruz. Ülkemizde bulunduğumuz şehirlerde faaliyetlerimizi artırmaya, istihdama katkı sunmaya devam ediyoruz.

Varaka
Varaka

Son olarak geçtiğimiz hafta sonu Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını gerçekleştirdiği Albayrak Balıkesir Özel Endüstri Bölgesi ile birlikte 5,4 milyar TL’lik yatırımın ilk aşaması başlatıldı. Balıkesir’de Varaka Kağıt Fabrikası ve Vogel Ayakkabı Fabrikası’nın resmi açılış törenleri yapıldı.

Lojistik
Lojistik

Yurt dışında ise son olarak Bakü Limanı ile iş birliğimiz çerçevesinde ’Ro-Ro’ ve gübre terminallerinde bir arada çalışacağız. Kendi kendine yetebilir ve gücü sınırlarını aşan Türkiye için, Albayrak Grubu olarak tarımda, teknolojide ve sanayide, yerlilik ve millilik politikasının her zaman arkasındayız” diye konuştu.

Ömer Bolat
Ömer Bolat

Başarımızın kaynağı kahraman çalışanlarımız

Ömer Bolat, grubun başarısının arkasındaki gücü de açıkladı. Polat, “70 yılı geride bırakan bir grup olarak, Türkiye’nin yerli motorunu üreten, soframızdaki şekerde payı olan, kağıda ve edebiyata gönül veren, ilkeli yayıncılığa öncülük eden, limancılık ve inşaat faaliyetlerinde adımızı dünyaya duyuran, gururlandığımız tüm projelerde taşın altına elini koyan çalışma arkadaşlarımıza, 70 yıllık grubumuzun kahramanlarına teşekkür ediyoruz.

Biz Albayrak olarak büyük bir aileyiz, bu şirket çatısı altında ülkesine ve milletine hizmet etmekten, faydalı işler çıkarmaktan mutlu olan insanlarla bir arada çalışmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

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