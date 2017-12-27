EkonomiAli Koç teşekkür etti, görevi bırakıyor
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​Faik Açıkalın Yapı Kredi ve Koç Grubu'ndan ayrılıyor

Ali Koç teşekkür etti, görevi bırakıyor

Koç Holding A.Ş. Bankacılık ve Sigorta Grubu Başkanlığı ve Yapı Kredi Bankası'nın CEO'luğunu yürüten Faik Açıkalın emeklilik nedeniyle görevi bırakıyor. Açıkalın'ın yerine Gökhan Erün’ün geçeceği açıklandı.

Haber MerkeziDiğer
​Faik Açıkalın Yapı Kredi ve Koç Grubu'ndan ayrılıyor
​Faik Açıkalın Yapı Kredi ve Koç Grubu'ndan ayrılıyor

Yapı Kredi Yönetim Kurulu, Mayıs 2009’dan bu yana Yapı Kredi Murahhas Üye ve Genel Müdürü (CEO) olarak görev yapan Faik Açıkalın’ın 29 Aralık 2017 tarihi itibariyle emekli olarak ayrılacağını ve görevini 15 Ocak 2018 tarihi itibariyle Gökhan Erün’ün devralacağını açıkladı.

Gökhan Erün’ün Yapı Kredi CEO’luğuna atanması, ilgili kurumlardan alınacak onayın ardından yürürlüğe girecek. Gökhan Erün görevi devralana kadar Yapı Kredi Murahhas Üye ve Genel Müdür Vekili Niccolò Ubertalli Genel Müdürlüğe vekâlet edecek.

KOÇ HOLDİNG'DEKİ GÖREVİNDEN DE AYRILIYOR

Diğer yandan Koç Holding'den yapılan açıklamada da Açıkalın'ın Bankacılık ve Sigorta Grubu Başkanlığı görevinden ayrılacağı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

"Şirketimizin 27 Aralık 2017 tarihli yönetim kurulu toplantısında, Koç Holding A.Ş. Bankacılık ve Sigorta Grubu Başkanı Sn. H. Faik Açıkalın'ın 29 Aralık 2017 tarihinden itibaren emeklilik dolayısıyla görevinden ayrılacak olması nedeniyle, Bankacılık ve Sigorta Grubu şirketlerinin bu tarihten itibaren CEO Sn. Levent Çakıroğlu'na bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmelerine karar verilmiştir."

ALİ KOÇ'TAN TEŞEKKÜR

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yapı Kredi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Y. Koç, görev değişimine ilişkin yaptığı açıklamada uzun yıllardır Yapı Kredi’de yürüttüğü başarılı çalışmaları ve liderliği için Faik Açıkalın’a teşekkür ettiğini belirterek şöyle devam etti:

"Yapı Kredi son yıllarda güçlü finansal performansının yanı sıra özellikle dijital alanda yaptığı önemli yatırımlar ve gerçekleştirdiği yenilikçi çalışmalarla ülkemizde dijital bankacılığa yön veren uygulamalar geliştirdi. Faik Bey’e 2009 yılından bu yana bankamıza olan hizmetleri ve katkıları için teşekkür ediyorum. Faik Açıkalın’ın yerine CEO’luk görevine atanan Gökhan Erün’ün de sektörde uzun yıllara dayanan tecrübesi ile bankamızı daha da büyük başarılara taşıyacağına ve ülkemiz ekonomisine sağladığımız katkının artarak devam edeceğine yürekten inanıyorum.”

YENİ CEO GARANTİ BANKASI'NDAN

Faik Açıkalın’ın Yapı Kredi CEO’luğuna getirilecek olan Gökhan Erün, İstanbul Erkek Lisesi’nden mezun olduktan sonra, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Bölümünde lisans eğitimini tamamladı ve Yeditepe Üniversitesi’nden İşletme yüksek lisansını aldı. 1994 yılında Garanti Bankası Hazine Müdürlüğü’nde iş hayatına başladı. 1999-2004 yılları arasında Ticari Pazarlama Birim Müdürlüğü görevini yürüttü. 2004’te atandığı Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Genel Müdürlüğü görevinden sonra 1 Eylül 2005’te Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. Görevine 2 Eylül 2015’ten itibaren Garanti Bankası Genel Müdür Vekili olarak devam eden Erün, aynı zamanda Garanti Bank International N.V.’de Yönetim Kurulu Başkanı, Garanti Yatırım ve Menkul Kıymetler A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Garanti Bank Romania SA’da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı.

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