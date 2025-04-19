Ali Ülker: Yıldız Holding’i, odaklanma ve çalışan mutluluğu stratejimizle geleceğe taşıyoruz

“Yıldız Holding’in stratejilerinden biri dünyadaki ekonomik bloklaşmaları öngörerek farklı coğrafyalarda yatırımlarını güçlendirmek oldu. Türkiye ana üretim ve ihracat üssümüz olmakla birlikte Çin, Orta Asya, Orta Doğu, Avrupa, İngiltere ve Amerika’daki üretim ve yatırımlarımızla çok farklı noktalarda kendimizi garantiye almış durumdayız. Üretimde sürekliliği ve değer zincirimizi devam ettirebiliyoruz. Diğer bir stratejik önceliğimiz de odaklanma. Yıldız Holding’de bir ara Türkiye’de 52 kategoride ürünümüz vardı, bunu oldukça sınırlandırdık ve ata işimize geri döndük. Bu bize dolar bazında yüzde 40’lık bir büyüme getirdi 5 sene içerisinde. Birçok varlığımızı sattık, birçok kategoriden ve işten çıktık ama odaklanma sayesinde küçülme yerine büyüme geldi. Bu da stratejimizin çalıştığını gösteriyor.”