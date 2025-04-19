Ali Ülker: Yıldız Holding’i, odaklanma ve çalışan mutluluğu stratejimizle geleceğe taşıyoruz

Uluslararası Ekonomi Zirvesi 2025’in Liderlerin Gelecek Senaryoları: Yeni Dünya, Yeni Şirket, Yenilikçi Yatırım ve Stratejiler başlıklı oturumunda konuşan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, dünyadaki ekonomik bloklaşmaları öngörerek farklı coğrafyalarda yatırımlarını artırdıklarını, faaliyet alanlarını daraltarak odaklanmayla büyüdüklerini belirtti.
Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, “Değişen Küresel Gerçekler ve Gelecek 5.0” temasıyla 17 Nisan’da başlayan Uluslararası Ekonomi Zirvesi 2025’in ikinci gün konukları arasında yer aldı.
Ali Ülker, Index Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik moderatörlüğünde düzenlenen “Liderlerin Gelecek Senaryoları: Yeni Dünya, Yeni Şirket, Yenilikçi Yatırım ve Stratejiler” başlıklı oturuma, Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, Gürol Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekili Esin Güral Argat ve TAV İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı ve TAV Havalimanları Kurucu Ortağı Mustafa Sani Şener’le birlikte katıldı.
Odaklanma, 5 senede dolar bazında yüzde 40’lık büyüme getirdi
Geleceği şekillendiren teknoloji liderleri, sosyal liderler, araştırma kurumları ve üniversitelerin aktardığı ipuçlarından faydalandıklarını kaydeden Ülker, şöyle devam etti:
Stratejilerini oluştururken Yıldız Holding’in 82 bine ulaşan insan kaynağının katkısına büyük önem verdiklerini kaydeden Ali Ülker, bunun için “Senenin Yıldızları” gibi global yapının tamamındaki çalışanlarını kapsayan yarışmalar ve ödül mekanizmalarını hayata geçirdiklerini anlattı. Ali Ülker, “Mutlu Et, Mutlu Ol” felsefesiyle çalışan bir şirket olarak “Senenin Yıldızları” programında “Mutluluk” kategorisinde sosyal sorumluluk projelerini ödüllendirdiklerini söyledi.
Ali Ülker: “En büyük hedefim yapay zekâyı, yönetim kurulu odasına taşımak”
Halka açık şirketlerinin varlığı nedeniyle kendileri için büyük önem taşıyan Yönetim Kurullarında kadın yöneticilerin 3’te bir oranında temsil edildiğini kaydeden Ali Ülker, fırsat eşitliği yaklaşımıyla tüm kadın çalışan oranının 5 yılda yüzde 37’den yüzde 49’a yükseldiğini belirtti. 2024’te yeni işe alımların yüzde 60’ının kadınlardan oluştuğunu söyleyen Ülker, 5 yıl önce bu oranın yüzde 46 olduğunu ifade etti. Ali Ülker, Yönetim Kurulu üyelerinin görevinin sadece Yönetim Kurulu Başkanı’nın fikirlerini tasvip etmek olmadığını belirterek “Başını sallayan, sizi tasdik eden üyelerden ziyade, sizi zorlayan üyeleri getirmelisiniz bu konuma.” ifadelerini kullandı.
Yapay zekânın hayatın her alanında kullanıldığını söyleyen Ülker, şunları kaydetti: