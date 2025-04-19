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Ali Ülker: Yıldız Holding’i, odaklanma ve çalışan mutluluğu stratejimizle geleceğe taşıyoruz

Ali Ülker: Yıldız Holding’i, odaklanma ve çalışan mutluluğu stratejimizle geleceğe taşıyoruz

20:2619/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker açıklama yaptı.
Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker açıklama yaptı.

Uluslararası Ekonomi Zirvesi 2025’in Liderlerin Gelecek Senaryoları: Yeni Dünya, Yeni Şirket, Yenilikçi Yatırım ve Stratejiler başlıklı oturumunda konuşan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, dünyadaki ekonomik bloklaşmaları öngörerek farklı coğrafyalarda yatırımlarını artırdıklarını, faaliyet alanlarını daraltarak odaklanmayla büyüdüklerini belirtti.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, “Değişen Küresel Gerçekler ve Gelecek 5.0” temasıyla 17 Nisan’da başlayan Uluslararası Ekonomi Zirvesi 2025’in ikinci gün konukları arasında yer aldı.

Ali Ülker, Index Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik moderatörlüğünde düzenlenen “Liderlerin Gelecek Senaryoları: Yeni Dünya, Yeni Şirket, Yenilikçi Yatırım ve Stratejiler” başlıklı oturuma, Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, Gürol Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekili Esin Güral Argat ve TAV İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı ve TAV Havalimanları Kurucu Ortağı Mustafa Sani Şener’le birlikte katıldı.

Yıldız Holding’in stratejik öncelikleri ve geleceğe dönük hedeflerini paylaşan Ali Ülker, dünyadaki ticaret savaşları nedeniyle artık sadece ihracata dayalı bir global büyümenin mümkün olmadığını belirtti.

Odaklanma, 5 senede dolar bazında yüzde 40’lık büyüme getirdi

Geleceği şekillendiren teknoloji liderleri, sosyal liderler, araştırma kurumları ve üniversitelerin aktardığı ipuçlarından faydalandıklarını kaydeden Ülker, şöyle devam etti:

“Yıldız Holding’in stratejilerinden biri dünyadaki ekonomik bloklaşmaları öngörerek farklı coğrafyalarda yatırımlarını güçlendirmek oldu. Türkiye ana üretim ve ihracat üssümüz olmakla birlikte Çin, Orta Asya, Orta Doğu, Avrupa, İngiltere ve Amerika’daki üretim ve yatırımlarımızla çok farklı noktalarda kendimizi garantiye almış durumdayız. Üretimde sürekliliği ve değer zincirimizi devam ettirebiliyoruz. Diğer bir stratejik önceliğimiz de odaklanma. Yıldız Holding’de bir ara Türkiye’de 52 kategoride ürünümüz vardı, bunu oldukça sınırlandırdık ve ata işimize geri döndük. Bu bize dolar bazında yüzde 40’lık bir büyüme getirdi 5 sene içerisinde. Birçok varlığımızı sattık, birçok kategoriden ve işten çıktık ama odaklanma sayesinde küçülme yerine büyüme geldi. Bu da stratejimizin çalıştığını gösteriyor.”

Stratejilerini oluştururken Yıldız Holding’in 82 bine ulaşan insan kaynağının katkısına büyük önem verdiklerini kaydeden Ali Ülker, bunun için “Senenin Yıldızları” gibi global yapının tamamındaki çalışanlarını kapsayan yarışmalar ve ödül mekanizmalarını hayata geçirdiklerini anlattı. Ali Ülker, “Mutlu Et, Mutlu Ol” felsefesiyle çalışan bir şirket olarak “Senenin Yıldızları” programında “Mutluluk” kategorisinde sosyal sorumluluk projelerini ödüllendirdiklerini söyledi.

Ali Ülker: “En büyük hedefim yapay zekâyı, yönetim kurulu odasına taşımak”

Halka açık şirketlerinin varlığı nedeniyle kendileri için büyük önem taşıyan Yönetim Kurullarında kadın yöneticilerin 3’te bir oranında temsil edildiğini kaydeden Ali Ülker, fırsat eşitliği yaklaşımıyla tüm kadın çalışan oranının 5 yılda yüzde 37’den yüzde 49’a yükseldiğini belirtti. 2024’te yeni işe alımların yüzde 60’ının kadınlardan oluştuğunu söyleyen Ülker, 5 yıl önce bu oranın yüzde 46 olduğunu ifade etti. Ali Ülker, Yönetim Kurulu üyelerinin görevinin sadece Yönetim Kurulu Başkanı’nın fikirlerini tasvip etmek olmadığını belirterek “Başını sallayan, sizi tasdik eden üyelerden ziyade, sizi zorlayan üyeleri getirmelisiniz bu konuma.” ifadelerini kullandı.

Yapay zekânın hayatın her alanında kullanıldığını söyleyen Ülker, şunları kaydetti:

“Yapay zekânın Yönetim Kurulu toplantısını takip etmek, toplantı notlarının özetini yapmak, ulaşamadığımız verilere anında ulaşarak kurula bilgi sunmak ve belki kararlar konusunda da görüş belirtmek gibi bir işlevi olsun, sonrasında kararları ve aksiyonları takip edip geri bildirim versin istiyoruz. Benim şu an en büyük hedefim, yapay zekâyı Yönetim Kurulu odasına taşımak.”

#Yıldız Holding
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