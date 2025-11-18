Altı ayda bir milyar liralık yatırımla üretimi artırdı

Bacacı Yatırım Holding, geçtiğimiz mayıs ayında Helvacızade Grubu’nu satın alarak Zade Yağları ve Zade Vital markalarını bünyesine katmıştı. Satın alma sürecinin tamamlanmasının ardından, kapsamlı bir yeniden yapılanma ve canlandırma programı başlatan Bacacı Yatırım Holding, 6 ayda; Zade Vital tesislerinde yüzde 45, Zade Yağları tesislerinde ise yüzde 240 oranında üretim artışı sağlarken istihdam oranını da yüzde 20 artırdı. 3 milyar liralık satın almanın ardından söz konusu markalara 1 milyar liralık da yatırım yapıldı. Bacacı Yatırım Holding Finans İcra Kurulu Üyesi Cem Cansu, “Bu satın alma ile sadece tesislerdeki istihdamı artırmakla kalmayıp, bölgesel ekonomiye katkı sağlamış olduk” dedi.

Cem Cansu

ZADE VİTAL PAZARDA İLK 10 ARASINA GİRECEK

Helvacızade Grubu’nu satın alarak üretim kaslarını güçlendirmeye başladıklarının altını çizen Cansu, “Zade Yağ ve Zade Vital için yatırım yapmayı sürdürüyoruz; makineler alıyoruz, verimliliği artırıyoruz, istihdam yaratmaya devam ediyoruz. Bugün 30 ülkeye ihracat yapan Zade Yağları’nın kapasitesi 110 bin ton civarında. Bu süreçte yaklaşık 20 bin ton üretim gerçekleşti, yıl sonu hedefimiz ise 30 bin tonu geçmek. Zade Yağları’nın gelecek sene, 100 bin ton satış yapmasını hedefliyoruz” şeklinde konuştu. Cansu, Zade Vital tarafında ise, 2026 yılında üretimi yüzde 100 artırarak ilk 10 oyuncu arasına girmeyi hedeflediklerini belirtti.

YENİ FIRSATLARI TAKİPTEYİZ

Cem Cansu, Bacacı Yatırım Holding olarak 2025 yılını stratejik hazırlık ve yapılandırma açısından önemli bir fırsat olarak değerlendirdiklerini dile getirdi. Yılın ilk yarısında yüzde 48 oranında büyüme kaydettiklerini vurgulayan Cansu, şunları söyledi: “2025 yılı sonunda yüzde 73 oranında büyüme gerçekleştirmiş olmayı hedefliyoruz. 2025 yılı sonunda ciro hedefimiz ise 1 milyar dolar. Yurt içi ve yurt dışında yatırım fırsatları için takipteyiz.”







