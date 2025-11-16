Et ve Süt Kurumu'ndan canlı hayvan ve karkas açıklaması: İddialar gerçeği yansıtmıyor

"Kurumumuzun piyasa regülasyonları kapsamında yürüttüğü yurt dışı canlı hayvan ve karkas alımı faaliyetlerine ilişkin ortaya atılan asılsız ve gerçeği yansıtmayan iddialar üzerine bir açıklama yapılması gerekli görülmüştür. Söz konusu iddialar, 8 Kasım 2023 tarihinde de gündeme gelmiş ve Kurumumuz tarafından yayımlanan kamuoyu açıklaması ile gerçek dışı oldukları açıkça ortaya konulmuştur. Et ve Süt Kurumu, kırmızı et piyasalarını düzenleme görevi kapsamında kırmızı et piyasalarında dönemsel manipülatif fiyat artışlarını önlemek amacıyla dengeli bir şekilde piyasa ihtiyacı nispetinde dış ticaret tedbirlerine başvurmaktadır. Bu tedbirler çerçevesinde gerçekleştirilen tüm faaliyetlerimiz her yıl mevzuata uygunluk açısından ilgili kurumlar tarafından denetlenmektedir. Kurumumuz, şeffaflık, hesap verebilirlik, kamu yararı ve mevzuata uygunluk ilkeleri doğrultusunda, piyasa regülasyon faaliyetlerine devam edecektir."