Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Türkiye Ekonomisi
Et ve Süt Kurumu'ndan canlı hayvan ve karkas açıklaması: İddialar gerçeği yansıtmıyor

Et ve Süt Kurumu'ndan canlı hayvan ve karkas açıklaması: İddialar gerçeği yansıtmıyor

16:2116/11/2025, Pazar
IHA
Sonraki haber
Açıklamada, tüm faaliyetlerin her yıl mevzuata uygunluk açısından ilgili kurumlar tarafından denetlendiği kaydedildi.
Açıklamada, tüm faaliyetlerin her yıl mevzuata uygunluk açısından ilgili kurumlar tarafından denetlendiği kaydedildi.

Et ve Süt Kurumu, yurt dışından canlı hayvan ve karkas alımına ilişkin iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

Et ve Süt Kurumu, resmi sosyal medya hesabından yurt dışı canlı hayvan ve karkas alımı faaliyetleriyle ilgili iddialar hakkında açıklama yaptı.

İddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, tüm faaliyetlerin her yıl mevzuata uygunluk açısından ilgili kurumlar tarafından denetlendiği kaydedildi.


Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kurumumuzun piyasa regülasyonları kapsamında yürüttüğü yurt dışı canlı hayvan ve karkas alımı faaliyetlerine ilişkin ortaya atılan asılsız ve gerçeği yansıtmayan iddialar üzerine bir açıklama yapılması gerekli görülmüştür. Söz konusu iddialar, 8 Kasım 2023 tarihinde de gündeme gelmiş ve Kurumumuz tarafından yayımlanan kamuoyu açıklaması ile gerçek dışı oldukları açıkça ortaya konulmuştur. Et ve Süt Kurumu, kırmızı et piyasalarını düzenleme görevi kapsamında kırmızı et piyasalarında dönemsel manipülatif fiyat artışlarını önlemek amacıyla dengeli bir şekilde piyasa ihtiyacı nispetinde dış ticaret tedbirlerine başvurmaktadır. Bu tedbirler çerçevesinde gerçekleştirilen tüm faaliyetlerimiz her yıl mevzuata uygunluk açısından ilgili kurumlar tarafından denetlenmektedir. Kurumumuz, şeffaflık, hesap verebilirlik, kamu yararı ve mevzuata uygunluk ilkeleri doğrultusunda, piyasa regülasyon faaliyetlerine devam edecektir."


#Et ve Süt Kurumu
#ithalat
#Et
#Canlı hayvan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Okullar tatil mi? 17 Kasım Pazartesi Sivas'ta okul var mı?