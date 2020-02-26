Ekonomi Altın fiyatları, düğün yapacakları düşündürüyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Altın fiyatları, düğün yapacakları düşündürüyor

Altın fiyatları, düğün yapacakları düşündürüyor

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaklaşan düğün sezonu, yükselen altın fiyatları nedeniyle evlilik planı yapanları düşündürmeye başladı. Bölgedeki altın alma zorunluluğu olması nedeniyle evlilik planı yapanların yükselen altın fiyatları planlarını bozdu. Altın fiyatlarının hızla yükselmesi sadece evlilik planı yapanları değil aynı zamanda kuyumcuların satışlarını da etkiledi.

Haber Merkezi DHA
Evlilik planı yapanların yükselen altın fiyatları planlarını bozdu.
Evlilik planı yapanların yükselen altın fiyatları planlarını bozdu.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde, bir dönem altın satışı yoğunluğuyla gündeme gelen ve Vali Hasan Paşa tarafından 1575 inşa edilen tarihi kuyumcular çarşısı, yükselen altın fiyatlarının ardından uğrak bir yer olmaktan çıktı. Kuyumcular çarşısındaki esnaf, önceki yıllarda kente özgü olan fiyatı 12 bin TL'den başlayıp 60 bin TL'ye kadar yükselen 'Diyarbakır Hasırı'nın satışını sürekli yaptıklarını ancak yükselen altın fiyatlarının ardından çeyrek altın satın alacak müşteri bulmakta zorlandıklarını ifade etti.

Kuyumcular, altınlarını satamamaktan şikayetçi olurken, bu yıl evlilik planı yapanların altın alma imkanlarını, artan fiyatlar etkiledi.

Altın fiyatları, düğün yapacakları düşündürüyor
FOTOĞRAF 12
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Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde, bir dönem altın satışı yoğunluğuyla gündeme gelen ve Vali Hasan Paşa tarafından 1575 inşa edilen tarihi kuyumcular çarşısı, yükselen altın fiyatlarının ardından uğrak bir yer olmaktan çıktı.
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Kuyumcular çarşısındaki esnaf, önceki yıllarda kente özgü olan fiyatı 12 bin TL'den başlayıp 60 bin TL'ye kadar yükselen 'Diyarbakır Hasırı'nın satışını sürekli yaptıklarını ancak yükselen altın fiyatlarının ardından çeyrek altın satın alacak müşteri bulmakta zorlandıklarını ifade etti. Kuyumcular, altınlarını satamamaktan şikayetçi olurken, bu yıl evlilik planı yapanların altın alma imkanlarını, artan fiyatlar etkiledi.
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OĞLUNUN DÜĞÜNÜNÜ 2 YILDIR ERTELİYOR <br> <br> Oğlunu evlendirmek isteyen ancak fiyatların sürekli artmasından kaynaklı altın alamadığı için düğünü 2 yıldır ertelediğini ifade eden Sedat Köçer, Oğlumu evlendireceğiz ama maalesef bu fiyatlarla evlendiremiyoruz. Bir sene erteledik, ikinci seneye girdik, yine ertelemek zorunda kaldık. İnsanların alım gücü düşmüş, altın alınamıyor. Bundan dolayı gençler evlenemiyor...
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Oğlumu bu gidişle zor evlendiremeyeceğiz. Çünkü imkanlar sınırlı. Diyelim altın almak için 5 bin liram eksik gidip onu tamamlayıncaya kadar bir 5 bin liraya daha ihtiyaç oluyor. Çünkü sürekli altının fiyatı yükseliyor. Fiyat yükselince de tekrar tekrar ertelemek zorunda kalıyoruz. Bir kısır döngüdür içinde gidip geliyoruz dedi.
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'30 YILDIR İLK DEFA ALTININ BU KADAR YÜKSELİŞİNİ GÖRDÜM' <br> <br> Tarihi kuyumcu çarşısındaki esnaf Seyfettin Mutlu ise 30 yıldır altın sattığını ifade ederek, altın fiyatında ilk kez böylesi artışın yaşandığına tanık olduğunu söyledi.
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Mutlu, 30 yıldır bu mesleği yapıyorum ama 30 yıldır ilk defa altının bu kadar yükselişini gördüm. Hiç kimse gelip alışveriş yapamıyor. Biz de bekliyoruz işte. Ne acıdır ki daha önce gelip 200 gram altın bozan, 150 gram altın bozan, kendinin de 300 gramını üstüne koyup gidip kendine ev almış. Şimdi o evi 70 bin lira ama aldığı altın borcu olmuş 50 bin lira. Bozduğu 300 gram gitti şimdi aldığı altın borcunu ödeyemiyor, gelip altın fiyatını soruyor, üzülüyor çekip gidiyor diye konuştu.
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'SATIŞLARIMIZ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 35 ORANINDA DÜŞMÜŞ' <br> <br> Kuyumcu Orhan Dilman da artan altın fiyatları sektörlerini olumsuz etkilediğini belirtti. Dilman, Mağaza olarak olumsuz etkilenmiş durumdayız. Mağaza boş, gün boyu da böyle devam ediyor. Altın fiyatı yükseldiğinden dolayı da tüketiciyi altınla buluşturamıyoruz. Mağaza olarak çok mağdur duruma düştük, maliyetleri eşleştiremiyoruz. Satışlarımız bir önceki aya göre yüzde 35 oranında düşmüş durumda dedi.
Title
Altın fiyatları, düğün yapacakları düşündürüyor
Title
Altın fiyatları, düğün yapacakları düşündürüyor
Title
Altın fiyatları, düğün yapacakları düşündürüyor
Title
Altın fiyatları, düğün yapacakları düşündürüyor
Title
Altın fiyatları, düğün yapacakları düşündürüyor
Altın fiyatları, düğün yapacakları düşündürüyor
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaklaşan düğün sezonu, yükselen altın fiyatları nedeniyle evlilik planı yapanları düşündürmeye başladı. Bölgedeki altın alma zorunluluğu olması nedeniyle evlilik planı yapanların yükselen altın fiyatları planlarını bozdu. Altın fiyatlarının hızla yükselmesi sadece evlilik planı yapanları değil aynı zamanda kuyumcuların satışlarını da etkiledi.

Oğlunun düğününü 2 yıldır erteliyor

Oğlunu evlendirmek isteyen ancak fiyatların sürekli artmasından kaynaklı altın alamadığı için düğünü 2 yıldır ertelediğini ifade eden Sedat Köçer, "Oğlumu evlendireceğiz ama maalesef bu fiyatlarla evlendiremiyoruz. Bir sene erteledik, ikinci seneye girdik, yine ertelemek zorunda kaldık. İnsanların alım gücü düşmüş, altın alınamıyor. Bundan dolayı gençler evlenemiyor.

  • Oğlumu bu gidişle zor evlendiremeyeceğiz. Çünkü imkanlar sınırlı. Diyelim altın almak için 5 bin liram eksik gidip onu tamamlayıncaya kadar bir 5 bin liraya daha ihtiyaç oluyor. Çünkü sürekli altının fiyatı yükseliyor. Fiyat yükselince de tekrar tekrar ertelemek zorunda kalıyoruz. Bir kısır döngüdür içinde gidip geliyoruz" dedi.

"30 yıldır ilk defa altının bu kadar yükselişini gördüm"

Tarihi kuyumcu çarşısındaki esnaf Seyfettin Mutlu ise 30 yıldır altın sattığını ifade ederek, altın fiyatında ilk kez böylesi artışın yaşandığına tanık olduğunu söyledi. Mutlu, "30 yıldır bu mesleği yapıyorum ama 30 yıldır ilk defa altının bu kadar yükselişini gördüm. Hiç kimse gelip alışveriş yapamıyor. Biz de bekliyoruz işte. Ne acıdır ki daha önce gelip 200 gram altın bozan, 150 gram altın bozan, kendinin de 300 gramını üstüne koyup gidip kendine ev almış. Şimdi o evi 70 bin lira ama aldığı altın borcu olmuş 50 bin lira. Bozduğu 300 gram gitti şimdi aldığı altın borcunu ödeyemiyor, gelip altın fiyatını soruyor, üzülüyor çekip gidiyor" diye konuştu.

Çeyrek altın 550 liraya koşuyor
EKONOMİ
Çeyrek altın 550 liraya koşuyor

"Satışlarımız bir önceki aya göre yüzde 35 oranında düşmüş"

Kuyumcu Orhan Dilman da artan altın fiyatları sektörlerini olumsuz etkilediğini belirtti. Dilman, "Mağaza olarak olumsuz etkilenmiş durumdayız. Mağaza boş, gün boyu da böyle devam ediyor. Altın fiyatı yükseldiğinden dolayı da tüketiciyi altınla buluşturamıyoruz. Mağaza olarak çok mağdur duruma düştük, maliyetleri eşleştiremiyoruz. Satışlarımız bir önceki aya göre yüzde 35 oranında düşmüş durumda" dedi.

5 liraya çeyrek altın
FOTOĞRAF 13
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Yaz mevsiminde düğünlerin başlaması ile satışlarının yükselmesini bekleyen kuyumcu esnafı, piyasada yer alan sahte çeyrek altınlara dikkat çekti.
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ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK GEZİYORLAR: Sahte çeyrek altınları kuyumcuların satmadığını söyleyen İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Turgay Baransel, “Devletin bastığı parayı başka kimse basamaz. 200 liralık banknot basan birisi 15-20 yıl ceza alıyor ancak sahte altın basan birisi elini kolunu sallaya sallaya geziyor...
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Bunu pirinçten imal ederek veya gümüşün üzerine kaplama yaparak satıyorlar. Biz kuyumcuların ne sattığını denetliyoruz. Bijutericiler bu tür sahte altınları satıyor. Bunun önüne geçilmesi gerekiyor” dedi.
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BANKA KOMİSYONLARI YÜKSEK: Kredi kartına taksitle altın satışlarının yeniden başladığını hatırlatan Baransel, “Yılbaşı ve Sevgililer Günü’nde beklediğimiz işleri yapamadık. Kredi kartına 4 taksit yine geldi. Cebinde nakit parası olmayanlar da alışveriş yapabilecek...
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Altın, bizim örf ve adetlerimizde olan bir şey. Düğünler de başlayınca alışveriş yükselecektir. Ancak bankaların komisyonları yüksek. Biz bin 600 liralık bir alışverişten 15 lira kazanıyoruz ama banka 40-50 lira komisyon alıyor” diye konuştu.
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Baransel, önümüzdeki günlerde bazı bankalarla görüşerek düşük komisyon oranları ile anlaşabileceklerini de söyledi.
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VATANDAŞ SAHTE ALTINI ANLAYAMAZ: Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda kuyumculuk yapan Mehmet Beşeli de Mayıs ayı itibariyle sezonun açılacağını ve satışların artmasını beklediklerini söyledi.
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Düğünlerin başlaması ve gurbetçi vatandaşların yurda gelmesiyle altın satışlarının artacağını ifade eden Beşeli, “Kredi kartlı alışverişte alınan komisyon olduğu gibi bankalara gidiyor. Bu kuyumcunun cebine giren bir para değil” dedi.
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Piyasada yer alan sahte altınlardan da yakınan Beşeli, “Sahte altınlar düğün zamanları çıkıyor piyasaya. Bize getirdiklerinde biz anlıyoruz. Müşteri anlayamaz. Özellikle çeyrek altın ve bilezik şeklinde oluyor. Öyle birebir yapıyorlar ki bazen biz bile anlamakta zorlanıyoruz ama vatandaş bunun sahte olup olmadığını anlayamaz” diye konuştu.
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SAHTE ALTINA YÜKSEK TALEP: Yine Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda bijutericilik yapan Burak Konuklak, pirinçten ürettikleri çeyrek altın görünümündeki takılara talebin yüksek olduğunu dile getirdi.
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Sattıkları ürünlerin piyasadaki çeyrek altınlarla birebir aynı olduğunu anlatan Konuklak, “Dar gelirli aileler ve altının alerji yaptığı kişiler bunları tercih ediyor...
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Çeyrek altının birebirini 5 liraya satıyoruz. Üzerinde tuğrası ve Atatürk de var. Özellikle düğün dönemlerinde satışlarımız artıyor” dedi.
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5 liraya çeyrek altın
İzmir'de düğün sezonunun yaklaşmasıyla birlikte işlerinin açılmasını bekleyen kuyumcu esnafı, gerçeğiyle birebir aynı olan sahte çeyrek altın satıcılarından şikayetçi. Sahte çeyrek altın satan bijuteri esnafı ise düğün sezonunda taleplere yetişemediklerini söyledi.
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