Altın fiyatlarında tahminler sil baştan: Finans devleri bir bir tahmin değiştirdi! Yüzde 110 artış kapıda

Küresel piyasalarda altın fırtınası dinmek bilmiyor. Yılbaşından bu yana yatırımcısına yüzde 53 kazandıran ons altın için HSBC, JPMorgan ve Goldman Sachs’ın ardından Bank of America da (BofA) sessizliğini bozdu. İşte küresel finans devlerinin 2026 rotası...

Altın fiyatlarındaki hareketlilik, dünya devi yatırım bankalarını "yukarı yönlü" revize yarışına soktu. Son dönemde yaşanan dalgalanmalara rağmen, finans dünyasının ağır topları 2026 yılı için 5.000 dolar barajının aşılacağına dair hemfikir olmaya başladı. Özellikle 22 Ağustos ile 20 Ekim arasındaki yüzde 31’lik keskin yükseliş, stratejistlerin radarına girdi.

Bank of America da hedefi verdi: Altın 5.000, gümüş 65 Dolar!

Tahminlerini en son güncelleyen kurum olan Bank of America (BofA), değerli metaller için çıtayı oldukça yükseğe koydu. Banka, ons altının 5.000 dolar seviyesine ulaşabileceğini öngörürken, gümüşte ise 65 dolar hedefliyor. BofA’nın 2026 yılı ortalama fiyat beklentisi ise altın için 4.400 dolar, gümüş için 56,25 dolar olarak kayıtlara geçti.

HSBC: "Asya’dan gelen talep fiyatları katlayacak"

HSBC Global Investment Research, 2026 başında 5.000 doların görülme potansiyelinin yüksek olduğunu vurguladı. Bankaya göre, kısa vadeli oynaklık sürse de altın ETF’lerine (Borsa Yatırım Fonları) olan ilgi ve başta Çin Merkez Bankası (PBOC) olmak üzere Asya merkezli alımlar fiyatları diri tutacak.

JPMorgan: "Yüzde 110 artış kapıda olabilir"

JPMorgan stratejistleri ise yatırımcı davranışlarındaki değişime dikkat çekiyor. Ekip, yatırımcıların hisse senetlerine karşı korunmak amacıyla altına yöneldiğini belirtti. Eğer bankacılık dışı yatırımcılar, portföylerindeki altın payını yüzde 2,6’dan yüzde 4,6’ya çıkarırsa, fiyatların önümüzdeki üç yıl içinde yüzde 110 artabileceği hesaplanıyor.

Morgan Stanley ve Goldman Sachs: "Düzeltme sağlıklı, yön yukarı"

Morgan Stanley: 2026 ortasına kadar 4.500 dolar öngören banka, son düşüşlerin "aşırı alım" bölgesini temizlediğini ve piyasayı daha sağlıklı bir noktaya getirdiğini savunuyor.

Goldman Sachs: 2026 sonu için 4.900 dolar hedefini koruyor. Merkez bankası ve kurumsal yatırımcı talebi ana itici güç.

Societe Generale: Fransız devi de koroya katılarak 2026 sonunda 5.000 dolar beklentisini yineledi.







