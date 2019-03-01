Altın günü yükselişle kapattı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 225 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 225 bin lira, en yüksek 225 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,66 azalışla 225 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 117 milyon 338 bin 195,69 lira, işlem miktarı ise 791,5 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 186 milyon 491 bin 807,63 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası ve Garanti Bankası şeklinde sıralandı.

Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,13 artışla 226,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 369,00 lira, Cumhuriyet altını 1.510,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,13 artışla 226,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 225,70 225,90 226,00 226,20

Cumhuriyet Ata Lira 1.487,00 1.508,00 1.489,00 1.510,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 206,00 210,00 206,00 210,00

Lira(Tam) Ziynet 1.453,00 1.473,00 1.455,00 1.475,00

Yarım Ziynet 727,00 737,00 728,00 738,00

Çeyrek Ziynet 364,00 369,00 364,00 369,00