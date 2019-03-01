Ekonomi Altın günü yükselişle kapattı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Gram altın fiyatı ne kadar?

Altın günü yükselişle kapattı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 225 bin liraya gerilerken Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı ise günü yüzde 0,13 artışla 226,20 liradan tamamladı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 225 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 225 bin lira, en yüksek 225 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,66 azalışla 225 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 117 milyon 338 bin 195,69 lira, işlem miktarı ise 791,5 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 186 milyon 491 bin 807,63 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası ve Garanti Bankası şeklinde sıralandı.

Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,13 artışla 226,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 369,00 lira, Cumhuriyet altını 1.510,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,13 artışla 226,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

  • PERŞEMBE CUMA
  • Alış Satış Alış Satış
  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 225,70 225,90 226,00 226,20
  • Cumhuriyet Ata Lira 1.487,00 1.508,00 1.489,00 1.510,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 206,00 210,00 206,00 210,00
  • Lira(Tam) Ziynet 1.453,00 1.473,00 1.455,00 1.475,00
  • Yarım Ziynet 727,00 737,00 728,00 738,00
Çeyrek Ziynet 364,00 369,00 364,00 369,00

Çalınan kripto para için 100 bin dolar ödül
EKONOMİ
Çalınan kripto para için 100 bin dolar ödül
Patriot müzakereleri başladı

Patriot müzakereleri başladı
FETÖden hapis cezası aldı

FETÖden hapis cezası aldı

Eren Erdem, FETÖ davasından 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.
LPG Otogaza zam

LPG Otogaza zam

Zam, bu geceden itibaren geçerli olacak.
Yeni partiye ihtiyaç yok

Yeni partiye ihtiyaç yok

Bahçeli, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımlarda bulundu.
100 milyar doları aştı

100 milyar doları aştı

Bakan Albayrak'tan ​Merkez Bankası rezervi açıklaması.
Anket Masası!

Anket Masası!

81 ilde yapılan kamuoyu araştırmaları bu programda ele alınıyor.
38 bin TLcepte kalacak

38 bin TLcepte kalacak

Faizlerdeki indirim taksitleri düşürecek.
Ankarada DEAŞ operasyonu

Ankarada DEAŞ operasyonu

Başkent'te ikisi Iraklı 7 kişi gözaltına alındı.
Birkaç hafta içinde ulaşacağız

Birkaç hafta içinde ulaşacağız

Sondajda hedef derinliğe bin metre kaldı.
5.88 milyonaykırı geçiş

5.88 milyonaykırı geçiş

İki köprüden ihlalli geçişte rekor kırıldı.
Sosyete Pazarı hareketlendi

Sosyete Pazarı hareketlendi

Yabancı turistler kent ekonomisini canlandırdı.
Fiyatlar düşersesahadan çekiliriz

Fiyatlar düşersesahadan çekiliriz

​Erdoğan, tanzim satışlarını değerlendirdi.
4 masayla başladılar

4 masayla başladılar

​4 kıta 26 ülkede dünya markası oldular.
Cezalarcaydırıcı olmalı

Cezalarcaydırıcı olmalı

Sağlık Bakanı, 324 TL'lik cezayı az buldu.
Appledan indirim

Appledan indirim

​Servis fiyatları 700 TL daha ucuza gelecek.
Kentsel dönüşüme 4 milyarlık kaynak

Kentsel dönüşüme 4 milyarlık kaynak

Kentsel dönüşümde yeni bir dönem başlıyor.
Canikliyeyeni görev

Canikliyeyeni görev

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı oldu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.