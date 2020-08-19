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Ekonomi Altın yeniden düşüşte Gram altın ne kadar oldu, çeyrek altın kaç liraya satılıyor?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Altın yeniden düşüşte: Gram altın ne kadar oldu, çeyrek altın kaç liraya satılıyor?

Altın yeniden düşüşte: Gram altın ne kadar oldu, çeyrek altın kaç liraya satılıyor?

Altın fiyatlarındaki inişli çıkışlı seyir devam ediyor. Dün 2000 doların üstüne çıkan altının ons fiyatı bu sabah yönünü yeniden aşağı çevirdi. Altın fiyatlarındaki hareketlilik sonrası yatırımcılar gram altının fiyatının ne kadar olduğunu ve çeyrek altının kaç liradan alınıp satıldığını merak ediyor. Uzmanlar ise ons altında 2015 dolar direncinin geçilememesi nedeniyle fiyatlarda geri çekilmelerin olabileceğini belirtiyor. 19 Ağustos çeyrek ve gram altın fiyatları şöyle..

Haber Merkezi Yeni Şafak
19 Ağustos 2020 altın fiyatları..
19 Ağustos 2020 altın fiyatları..

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 470,3 liradan işlem görüyor.

Altının ons fiyatına paralel dün değer kazanan gram altın, günü yüzde 0,7 artışla 474,6 liradan tamamladı.

GRAM ALTININ FİYATI

Gram altın, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,9 altında 470,3 lira seviyesinden işlem görüyor.

ALTININ ONS FİYATI

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 1.987 dolar seviyesinde bulunuyor.

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ÇEYREK ALTININ FİYATI KAÇ LİRA OLDU?

Yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği çeyrek altında da merak konusu olan yeni fiyatlar belli oldu. Çeyrek altın 758,29 TL alış 775,69 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Altının ons fiyatında yaşanan yükselişe bağlı olarak Yarım altın 1.511,84 TL alış 1.551,39 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın 3.127,94 TL alış 3.207,15 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.

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Altın fiyatları rekor kırarken yatırımcıların yeni gözdesi gümüş

ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ ÇIKACAK MI?

Analistler, küresel ölçekte beklentilerden iyi gelen makroekonomik göstergelerin risk algısını görece azalttığını, altın fiyatlarının da bu gelişmelere paralel gerilediğini belirtti.

Bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2.030 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 460-480 lira bandının izleneceğini kaydetti.

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