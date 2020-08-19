Altın yeniden düşüşte: Gram altın ne kadar oldu, çeyrek altın kaç liraya satılıyor?

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 470,3 liradan işlem görüyor.
Altının ons fiyatına paralel dün değer kazanan gram altın, günü yüzde 0,7 artışla 474,6 liradan tamamladı.
GRAM ALTININ FİYATI
Gram altın, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,9 altında 470,3 lira seviyesinden işlem görüyor.
ALTININ ONS FİYATI
Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 1.987 dolar seviyesinde bulunuyor.
ÇEYREK ALTININ FİYATI KAÇ LİRA OLDU?
Yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği çeyrek altında da merak konusu olan yeni fiyatlar belli oldu. Çeyrek altın 758,29 TL alış 775,69 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Altının ons fiyatında yaşanan yükselişe bağlı olarak Yarım altın 1.511,84 TL alış 1.551,39 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın 3.127,94 TL alış 3.207,15 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.
ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ ÇIKACAK MI?
Analistler, küresel ölçekte beklentilerden iyi gelen makroekonomik göstergelerin risk algısını görece azalttığını, altın fiyatlarının da bu gelişmelere paralel gerilediğini belirtti.
Bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2.030 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 460-480 lira bandının izleneceğini kaydetti.