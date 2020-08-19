Altın yeniden düşüşte: Gram altın ne kadar oldu, çeyrek altın kaç liraya satılıyor? Altın yeniden düşüşte: Gram altın ne kadar oldu, çeyrek altın kaç liraya satılıyor? Altın fiyatlarındaki inişli çıkışlı seyir devam ediyor. Dün 2000 doların üstüne çıkan altının ons fiyatı bu sabah yönünü yeniden aşağı çevirdi. Altın fiyatlarındaki hareketlilik sonrası yatırımcılar gram altının fiyatının ne kadar olduğunu ve çeyrek altının kaç liradan alınıp satıldığını merak ediyor. Uzmanlar ise ons altında 2015 dolar direncinin geçilememesi nedeniyle fiyatlarda geri çekilmelerin olabileceğini belirtiyor. 19 Ağustos çeyrek ve gram altın fiyatları şöyle..

Haber Merkezi 19 Ağustos 2020, 11:50 Son Güncelleme: 19 Ağustos 2020, 11:53 Yeni Şafak