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Türkiye Ekonomisi
Altının ons fiyatı 2 bin 670 doları aşarak rekor kırdı

Altının ons fiyatı 2 bin 670 doları aşarak rekor kırdı

14:2625/09/2024, Çarşamba
AA
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Altın fiyatları yükseliyor.
Altın fiyatları yükseliyor.

Çin Merkez Bankası'nın ekonomiyi desteklemek için para politikasını önemli ölçüde gevşetmesi varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürürken, altının ons fiyatı rekor kırmaya devam ediyor.

Çin Merkez Bankası (PBoC), dün iç talepte süregelen zayıflık ve gayrimenkul sektöründeki düşüşün aşağı çektiği ekonomiyi canlandırmaya yönelik bir dizi tedbir açıklamıştı.

PBoC Başkanı Pan Gongşıng, düzenlediği basın toplantısında, ters repo faizinde indirimden zorunlu karşılık oranlarının azaltılmasına ve mortgage faizlerinin düşürülmesine dek politika adımlarını duyurmuştu.

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Altın piyasaları, hem global hem de yerel gelişmelerle hareketli günler geçiriyor. Fed yetkililerinin faiz indirimine yönelik açıklamalarıyla beraber spot altın tarihi rekor kırarak ons başına 2 bin 635 dolara ulaştı. Gram altın da dolar/TL kuru ile hesaplandığında tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Yatırımcılar, altın fiyatlarının yukarı yönlü seyrinin sürüp sürmeyeceğini merak ederken, uzmanlar da fiyatların geleceği hakkında farklı yorumlar yapıyor. Altında yeni rekorların yaşanacağını işaret eden İslam Memiş ise paraşütleri hazırlayın dedi. Peki, altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 25 Eylül 2024 altın fiyatlarında son durum ve beklentilere dair detaylı bilgiler...

Pan, PBoC'nin piyasaya kısa vadeli nakit aktarmasının en önemli aracı olan 7 günlük ters repo faizini yüzde 1,7'den yüzde 1,5'e çektiğini duyurmuştu.

Banka, bugün de finans kuruluşlarına verilen bir yıllık orta vadeli kredi faiz oranını yüzde 2,30'dan yüzde 2,00'e düşürdüğünü açıkladı.

PBoC'nin kararı ve yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın da daha fazla faiz indirimiyle ekonomiyi destekleyeceğine ilişkin beklentilerinin artmasının ardından bugün altının ons fiyatı Londra Metal Borsası'nda (LME) 2 bin 670,57 dolarla rekor tazeledi. Değerli metalin ons fiyatı rekor yeniledikten sonra yüzde 0,4 düşüş gösterdi.

Altınını onsu bu yıl yaklaşık yüzde 30 değer kazanırken, analistler, altın talebinin sene başından bu yana devam eden merkez bankası alımları ile Orta Doğu ve Ukrayna'daki çatışmalar sebebiyle güçlü kaldığını görüşünde.

Analistler, 100 seviyelerine kadar gerileyen dolar endeksinin ve düşen tahvil getirilerinin de altının alternatif maliyetini azaltarak yukarı yönlü hareketini desteklediğini ifade etti.

#Altın
#Çin Merkez Bankası
#Ons

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