​Anadolu’da 13,8 milyarlık yatırım hareketi: İlk etapta 4 şehirde düğmeye basıldı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi’ni hızlandırdı. Bu kapsamda 40’ı aşkın ilde gerçekleştirilecek yatırımlarla ihracat odaklı üretimin artırılması amaçlanırken, ilk etapta dört şehirde 13 milyar 860 milyon liralık projeler hayata geçirildi. MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, 12 bin üyeleri ve 60 bin firma ile 1 milyon 800 bin kişiye sağlanan istihdamla, MÜSİAD’ın Türkiye ekonomisine sağladığı katma değerin en önemli yansıması olduğunu söyledi.

BÖLGESEL KALKINMAYA DESTEK

Türkiye’nin yerli ve milli üretim potansiyelini gözler önüne serecek bir seferberlik ruhuyla yol aldıklarını dile getiren Asmalı, Türkiye’nin kalkınmasına katkıda bulunacak ve halkın refah seviyesini yükseltecek en önemli projelerinin başında “Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi” nin geldiğini vurguladı.

nin geldiğini vurguladı. Asmalı, “2022 yılı projeksiyonumuz çerçevesinde; aralarında büyükşehirlerin de bulunduğu 40’ın üzerinde noktada, 15 milyar TL’nin üzerinde yatırımı kapsayan ‘Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi’ ile Anadolu’daki yatırım faaliyetlerini teşvik ederek bölgesel kalkınmayı destekleyeceğiz” diye konuştu.

SAMSUN'DA 7,6 MİLYAR TL

MÜSİAD şube başkanları ve MÜSİAD üyeleriyle bölgesel ve ulusal kalkınmaya katma değer sağlamak, istihdam sürecine ivme kazandırmak amacıyla farklı bir seferberlik başlattıklarını vurgulayan Asmalı, şöyle devam etti: “Adana, Afyon, Balıkesir, Çanakkale, Düzce, Mersin, Samsun, İzmir, Karabük, Kahramanmaraş, Kastamonu, Gümüşhane, Tokat, Kırşehir, Kayseri, Konya ve Hatay başta olmak üzere 40’ı aşkın ilimizde gerçekleştirilecek yatırımlarla, ihracat odaklı üretim mekanizmasına dinamizm kazandırılacak. Bu kapsamda ilk etapta Samsun’da 7,6 milyar TL, Adana’da yaklaşık 4 milyar TL, İzmir’de 1,6 milyar TL ve Sakarya’da 660 milyon TL’lik yatırım projeleri hayata geçirildi. Bu yatırım ağı daha da genişleyecek.”

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Mahmut Asmalı

Üretim 81 kente yayılacak

MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, MÜSİAD olarak Anadolu’nun rekabete açık ve küresel pazarlara girmeyi başaran üreticilerine her zamankinden daha fazla güvendiklerini ifade etti. Asmalı, şu değerlendirmelerde bulundu: “Başlattığımız Anadolu’da Üretim ve Yatırım Hareketi neticesinde, 1 milyar dolarlık ihracatı aşan illerin sayısını en az 30’a çıkarmayı hedefliyoruz. Üretimin 81 ile yayılması bölgesel ve iktisadi gelişmeleri güçlendirecektir. Türkiye’nin farklı illerinde faaliyet gösteren sanayici, yatırımcı ve girişimcilerimiz, salgın döneminin tetiklediği dijital dönüşüm sürecine yönelik atılımlarını hızlandırdığı ve ileri teknoloji yatırımlarına hız verdiği müddetçe, 2023 yılı için hedeflenen 300 milyar dolar ihracat hedefine kolaylıkla ulaşacağımıza inanıyoruz.”

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