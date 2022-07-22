Ekonomi Ankara-Kayseri arasını iki saate indirecek hızlı tren müjdesi Temeli yarın atılıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ankara-Kayseri arasını iki saate indirecek hızlı tren müjdesi: Temeli yarın atılıyor

Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı'nın temeli yarın atılacak. Konvansiyonel demir yoluyla 7 saat olan Ankara-Kayseri ulaşım süresi, hattın devreye girmesiyle 2 saate inecek

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Ankara-Kayseri arasını iki saate indirecek hızlı tren müjdesi: Temeli yarın atılıyor
Yüksek Hızlı Tren

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından aldığı bilgiye, 142 kilometre uzunluğundaki hattın temel atma törenine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılması bekleniyor.

Yozgat'ın Yerköy ilçesindeki Yerköy YHT Garı ile Kayseri arasında yapılacak Yerköy-Kayseri yüksek standartlı demir yolu, tamamlandığında Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Demir Yolu ile entegre olacak.

Çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olacak hattın devreye girmesiyle mevcut konvansiyonel demir yoluyla 7 saat olan Ankara-Kayseri ulaşım süresi 2 saate inecek.

2003-2020 döneminde yılda ortalama 134 kilometre olmak üzere toplam 2 bin 149 kilometre demir yolu yapıldı.

Bakanlık tarafından başlatılan demir yolu seferberliğiyle 91 bin 194 kilometre konvansiyonel ana hat, 1213 kilometre hızlı tren hattı olmak üzere toplam 12 bin 803 kilometre olan mevcut demir yolu ağına ek olarak 357 kilometre konvansiyonel ana hat, 3 bin 515 kilometre hızlı tren hattı çalışmaları devam ediyor, 6 bin 682 kilometre hatta ise etüt–proje çalışmaları yapılıyor.

Rusya Merkez Bankası faizi 150 baz puan indirdi
EKONOMİ
Rusya Merkez Bankası faizi 150 baz puan indirdi

Tahıl koridoru için geri sayım: Şoygu ve beraberindeki heyet İstanbul’da
GÜNDEM
Tahıl koridoru için geri sayım: Şoygu ve beraberindeki heyet İstanbul’da

Bakanlık kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye yönelik vatandaşların önerilerini alacak
EKONOMİ
Bakanlık kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye yönelik vatandaşların önerilerini alacak

ABD'de kira fiyatlarında rekor artış
DÜNYA
ABD'de kira fiyatlarında rekor artış

Şahdeniz-Türkiye hattında bakım çalışması: 14 gün gaz teslimatı olmayacak
EKONOMİ
Şahdeniz-Türkiye hattında bakım çalışması: 14 gün gaz teslimatı olmayacak
Tarlasına ekti 7 bin yıllık

Tarlasına ekti 7 bin yıllık

Türkiye'nin her yerinden talep var.
2022de en çok hangi filmler izlendi?

2022'de en çok
hangi filmler izlendi?

​Liste belli oldu: 'Kesişme-İyi ki Varsın Eren' çok sevildi.
Habere değil yalana yasak geldi: BirGünün Emine Erdoğan hakkındaki asılsız iddialardan sonra troller harekete geçmişti

Yaşlı adamın evinin bahçesinde bulundu: Her şeyi oğluna bıraktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarım koridoruyla alakalı sıkıntıları aşacak imzaları atacağız.

​Bakan Kirişci duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya müjdeyi vereceğiz
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya müjdeyi vereceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da 41 Ayda 41 Eser Toplu Açılış Töreni’nde konuştu. Erdoğan, ''Eyüp Sultan Belediyemizin ilçemize kazandırdığı eser ve hizmetlerin açılışı nedeniyle bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Bugün burada Eyüp Sultan Belediyemizce tamamlanan yatırım bedeli toplam 456 milyon lirayı bulan 41 ayrı projenin açılışını yapıyoruz. Eyüp Sultan Camii'mizin etrafındaki sokaklar, yapılar adına yakışır şekilde düzenlendi'' açıklamasında bulundu. Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza töreniyle dünyaya müjdeyi vereceklerini ifade eden Erdoğan, ''Dolamabahçe’de BM Genel Sekreteri’nin de katılımıyla Rusya-Ukrayna’nın katılımıyla birlikte tarım koridoruyla alakalı sıkıntıları aşarak imzalar atılacak ve bu imzalarla birlikte dünyaya müjdeyi vereceğiz. Bir yandan dünyadaki gelişmeleri ülkemiz lehine çevirmeye çalışırken, vatandaşımızı enflasyona ezdirmemek için tüm tedbirleri almaya devam ediyoruz'' dedi.
Rusya Merkez Bankası faizi 150 baz puan indirdi
Ekonomi

Rusya Merkez Bankası faizi 150 baz puan indirdi

Rusya Merkez Bankası daha önce yüzde 9,5 olan politika faizini yüzde 8'e indirdi. Piyasaların beklentisi, politika faizinin yüzde 9'a düşürülmesi yönündeydi.
Zelenskiy'nin danışmanı: Ukrayna, Rusya ile doğrudan belge imzalamayacak
Dünya

Zelenskiy'nin danışmanı: Ukrayna, Rusya ile doğrudan belge imzalamayacak

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'nin danışmanı, "Ukrayna, Rusya ile doğrudan belge imzalamayacak. Tahıl ihracatı anlaşması Rus güçlerinin eşlik etmesini içermeyecek. Provokasyon durumunda derhal askeri karşılık verilecek. Ukrayna ve Rusya tahıl ihracatı konusunda BM ile paralel belge imzalayacak" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.