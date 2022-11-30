Ankara’da ekonomi zirvesi: Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakan Nebati ve Bilgin ile görüşecek

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret için geri sayım başladı. Yeni yılda asgari ücret, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçi ve işveren temsilcilerinin ortak mutabakatı ile belirlenecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yarın TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile görüşecek. Zam için çalışma takviminin de bu toplantıda netleşmesi bekleniyor.

MECLİS'E SUNULACAK

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili çalışmada da sona gelindi. AK Parti, teklifi aralık ayının son haftasında Meclis Başkanlığına sunmaya hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni asgari ücret ve EYT konularını da görüşmek üzere Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i saat 18.15'te kabul edecek.

REKLAM

EKONOMİ AK Parti 'EYT ve sözleşmeli personel' için tarih verdi

EKONOMİ Çalışanımızı enflasyona ezdirmeyiz

EKONOMİ Asgari ücrette takvim belirleniyor

FOTOĞRAF 13 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili de konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYTliler ile ilgili çalışmaların devam ettiğini en kısa sürede açıklayacaklarını duyurdu. Erdoğan açıklamasında, Emeklilik için yılını doldurup yaş şartını bekleyenler ve geçici işçilerle ilgili çalışmalarımızı da en kısa sürede tamamlayıp kamuoyuna açıklayacağız. Diğer yandan kamu kurum ve kuruluşlarımıza yüksek lisans ve staj amacıyla yurt dışına personel göndermeleri amacıyla 352 kontenjan tahsis ettik. Kamu personelinin yurt dışı kariyer gelişimini desteklemek için açtığımız bu kadroların liyakat esasına göre kullanılmasını sağlayacağız. Adaylar bu kadrolar için başvurularını elektronik devlet sistemine entegre kariyer kapısı üzerinden yapabilecekler ve değerlendirme süreçlerini şeffaf bir şekilde takip edebilecekler. dedi. EYT SON DURUM NEDİR?Bakan Bilgin, “EYT için net tarih 8 Eylül 1999. Yıpranma hakkı, doğum ve askerlik borçlanmaları olsa bile işe başlangıç tarihi geriye çekilemez. Bunlar ancak eksik prim gün sayısını tamamlamak üzere yapılır. Yani o eksik kalan prim gün sayısını telafi eder. Ama işe başlangıcı geri çekmez. Öyle bir şey yok.” ifadelerini kullanmıştı. 5 PUAN FORMÜLÜEmekli olanların işe devam etmesi durumunda, normal çalışanlara göre primlerinin 5 puan yükseldiğini ve işverenlerin EYT düzenlemesinin hayata geçmesi sonrasında, bu farkın kaldırılmasını istediğini vurgulayan, Bilgin, “Buna çözüm olarak işveren emekli olan kişiyi çalıştırıyorsa devlete normal çalışandan daha fazla prim ödüyor. Oradaki primi aşağı çekerek eşit seviyeye getireceğiz. Yani işverene sen EYTli olan bu çalışanını atma, çalıştır. Biz sana sosyal güvenlik destek primi vereceğiz.” diye konuşmuştu. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bütçesinin sunumunu yapan Bakan Bilgin, EYTli sayısının abartıldığı gibi 5 milyon ya da 8 milyon olmadığını, yaş şartının kaldırılmasıyla birlikte yaklaşık 1.5 milyon kişinin emekli olacağını söylemişti. EYTlileri büyük bölümünün işçi olduğunu ve bunların yüzde 87sinin de halen bir işte çalıştığını bildiren Bilgin, prim gün sayısı ve hizmet yılı şartlarına takılanların yasa gereği bu şartları doldurmayı bekleyeceklerini belirtmişti. Bilgin, EYT düzenlemesinin devreye girmesiyle birlikte işverenlerin üzerinde önemli miktarda kıdem tazminatı yükü oluşacağını, düzenlemenin gecikmesinde bu sorunlara ilişkin yapılan görüşmelerin de etkili olduğunu ifade etmişti. EYT NEDİR, KİMLER EYTLİ SAYILIYOR?Sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999 tarihinden önce olanlar EYTli (emeklilikte yaşa takılan) sayılıyor. Zira 9 Eylül 1999 öncesinde yaş şartı aranmaksızın prim günü ve sigortalılık süresi şartları sağlanarak da emekli olunabilirken, 8 Eylül 1999 tarihinde yapılan değişiklikle prim günü ve sigortalılık süresi şartlarının yanı sıra bir de yaş şartı getirildi. EYTli sayılmak için sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999 tarihinden önce olup, emeklilik için gereken yaş dışındaki sigortalılık süresi ve prim günü şartlarını sağlamış olmak gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT açıklaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada milyonlarca kişinin beklediği EYT konusuna da değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT ile ilgili ne söyledi? İşte detaylar... BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



