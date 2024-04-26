Ankara'da 'güvenilir gıda' operasyonu: Tüketime uygun olmayan 9 ton ürün imha edildi

Turizmde 2024 sezonunu nevruz, paskalya ve ramazan bayramlarıyla açan sektör, Hollanda'nın Kral Günü, Rusya'nın Zafer Günü, Almanya'nın Pfingsten Bayramı ve ardından Kurban Bayramı ile yaz sezonuna dört bayramla girecek. Türkiye'de 60 milyon, Antalya'da 17 milyon turist hedeflenen 2024, turizm sezonuna en iyi başlangıç yapılan yıl oldu.