Ekonomi Antalyada afetten zarar gören çiftçiler için 10 milyon lira ödenek ayrıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Antalya'da afetten zarar gören çiftçiler için 10 milyon lira ödenek ayrıldı

Antalya'da afetten zarar gören çiftçiler için 10 milyon lira ödenek ayrıldı

- AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, önümüzdeki hafta Finike ve Kumluca ilçelerindeki toplam 797 çiftçiye 10 milyon liralık yardım ödeneğinin dağıtımına başlanacağını söyledi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Finike ve Kumluca ilçelerinde afetten zarar gören 797 çiftçi için 10 milyon lira ödenek gönderildiğini bildirdi. Taş, 19 Ekim'de meydana gelen afetten Finike ve Kumluca ilçelerindeki örtü altı üretimin ve meyve bahçelerinin zarar gördüğünü söyledi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını belirten Taş, şunları kaydetti:

  • "Yapılan tespitler, Cumhurbaşkanlığımıza gönderildi. Gerek Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu gerekse AK Parti Antalya milletvekillerimiz hassasiyet göstererek, ödenek konusunu Cumhurbaşkanlığımıza iletti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın olurlarıyla afetten serası, tarlası zarar gören çiftçimize ödenmek üzere 10 milyon lira ödenek gönderildi. Birkaç yıldır Antalya'da sel ve su baskınlarından, hortum felaketlerinden oluşan tüm afetlerde hükümetimiz çiftçimizin yanında oldu."

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ÇİFTÇİNİN ZARARI HER ZAMAN ÖDENİYOR

Taş, çiftçinin gördüğü zararın bedelinin gerek TARSİM gerekse Cumhurbaşkanlığı ödenekleri üzerinden her zaman ödendiğini ifade etti.

Antalya Valiliği hesaplarına aktarılan ödeneğin dağıtılacağını bildiren Taş, "Finike'de 487, Kumluca'da 310 olmak üzere toplam 797 çiftçimize gönderilen 10 milyon liralık ödeneğin dağıtımına önümüzdeki hafta başlanacak. Tarlanın, seranın zararına, metrekareye göre bedeller belirlenecek." dedi.

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