Antarktika bakterisi para basacak

Son yıllarda gelişen teknoloji her sektörde kendini hissettirirken sağlık alanında da birçok işlemin kısa sürelerde hızla gerçekleştirilmesi sağlanıyor. Robotik işlemlerden kesisiz ameliyatlara birçok noktada hastalara hızlı çözümler sunulurken Türkiye'nin bu alanda elde ettiği başarı uluslararası arenada da dikkat çekiyor. Geçmiş yıllarda Türk doktorlar ameliyatları izlemek için yurtdışına giderken, artık yabancı doktorlar yeni teknikleri öğrenmek için Türkiye'ye geliyorlar. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ndeki ameliyatları, birçok ülkeden hekimler takip ediyor.