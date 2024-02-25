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Ekonomi

Antarktika bakterisi para basacak

Yıldız Teknik Üniversitesi, Antarktika'ya giden Türk bilim insanlarının getirdiği yeni bakteri türlerini çoğaltarak çevreye duyarlı ve enerji tasarrufu sağlayan yüksek katma değerli biyoteknolojik bir ürüne dönüştürecek.

04:00 - 25/02/2024 Pazar
Güncelleme: 03:45 - 25/02/2024 Pazar
Yeni Şafak
Enerji tasarrufu sağlayan ürün elde edilecek.
Enerji tasarrufu sağlayan ürün elde edilecek.

Antarktika’dan getirilen bakteriler kimya sektöründe ticarileştirilecek. Yıldız Teknik Üniversitesi’nin "KUTUP 1001" kapsamında desteklenen projesiyle Antarktika'daki yeni bakteri türlerinin soğuk-aktif lipaz üretimi sağlanacak, çevreye duyarlı, enerji tasarrufu sağlayan yüksek katma değerli "biyoteknolojik" bir ürün elde edilecek. Proje Yöneticisi YTÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hilal Ay, “Söz konusu enzimler, deterjan, gıda, tarım, ilaç ve çevre gibi çeşitli sektörler için büyük bir ticari potansiyele sahip" değerlendirmesinde bulundu.


#Ekonomi
#Yıldız Teknik Üniversitesi
#Antarktika
#bakteri
3 saat önce
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