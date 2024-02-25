Antarktika bakterisi para basacak

Antarktika’dan getirilen bakteriler kimya sektöründe ticarileştirilecek. Yıldız Teknik Üniversitesi’nin "KUTUP 1001" kapsamında desteklenen projesiyle Antarktika'daki yeni bakteri türlerinin soğuk-aktif lipaz üretimi sağlanacak, çevreye duyarlı, enerji tasarrufu sağlayan yüksek katma değerli "biyoteknolojik" bir ürün elde edilecek. Proje Yöneticisi YTÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hilal Ay, “Söz konusu enzimler, deterjan, gıda, tarım, ilaç ve çevre gibi çeşitli sektörler için büyük bir ticari potansiyele sahip" değerlendirmesinde bulundu.
Enerji tasarrufu sağlayan ürün elde edilecek.
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3 saat önce