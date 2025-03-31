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Antarktika'ya araştırma üssü

Antarktika'ya araştırma üssü

04:0031/03/2025, Pazartesi
G: 31/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Söz konusu tesislerde bilimsel çalışmalara yer verilecek.
Söz konusu tesislerde bilimsel çalışmalara yer verilecek.

Türkiye, son dönemde bilimsel uluslararası araştırma projeleriyle de dikkat çekiyor. Küresel güçlerin rekabetine sahne olan Antarktika'da kurulacak Kutup Araştırmaları Üssü ile beyaz kıtadaki araştırmalarına yeni bir boyut katacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı "2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi"ne göre, azami 50 kişi kapasiteli, 3 ana bölümden oluşan Antarktika Kutup Araştırmaları Üssü'nün, yenilenebilir enerji kaynaklarını öncelikli olarak kullanan bir sistemle tasarlanması ve modüler yapısıyla hızlı şekilde inşa edilmesi planlanıyor. Türkiye, 2025-2026 döneminde Antarktika'ya 10. seferini gerçekleştirecek. Öte yandan, Bakanlık öncülüğünde, kutup çalışmalarını takip etmek, ulusal stratejileri belirlemek ve koordinasyonu sağlamak amacıyla Kutup Bölgeleri Koordinasyon Kurulu tesis edilecek.


#Ekonomi
#Antarktika
#araştırma

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