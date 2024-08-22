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Ekonomi

Araç sahipleri dikkat: Benzine büyük indirim geliyor

Akaryakıt fiyatlarındaki ardı ardına gelen zamların ardından bu gece benzine indirim yapılacağı açıklandı. Litre başına 1 lira 46 kuruş indirim uygulanacak.

11:04 - 22/08/2024 Perşembe
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Brent petrol fiyatlarındaki düşüşler ve döviz kurlarındaki dalgalanmalarla birlikte, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarında hareketlilik devam ediyor.


ÖTV zamları ve global piyasalardaki dalgalanmalar, benzin ve motorin fiyatlarına doğrudan yansıyor.


Ancak bu kez tüketicilere sevindirici bir haber var: Benzin fiyatlarında önemli bir indirim bekleniyor.


1 lira 46 kuruş indirim geliyor


Yurt dışı piyasalardaki gerilemenin ardından 23 Ağustos 2024 tarihinden itibaren benzin fiyatlarına 1 lira 46 kuruşluk bir indirim uygulanacak.


Bu gelişme ile birlikte akaryakıt fiyatlarında uzun zamandır beklenen bir rahatlama yaşanacak.


3 büyükşehirde benzinin litre fiyatı


İndirimin ardından, benzinin litre fiyatı Ankara’da 43.51 TL’ye, İstanbul’da 43.20 TL’ye, İzmir’de ise 44.01 TL’ye gerileyecek.




#benzin
#akaryakıt
#indirim
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