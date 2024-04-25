Arı sütü ve poleninde yeni dönem: Dışarıdan herhangi bir madde eklenemeyecek

Havaların son günlerde bir sıcak bir serin seyretmesi ile birlikte gribal enfeksiyonların artış gösterdiği ve geçtiğimiz yıl Eylül ayından beri aktif olan grip salgının sürdüğü Türkiye'nin dört bir yanından uyarılar gelmeye devam ediyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gürdal Yılmaz, “Influenza salgını bir türlü bitmedi; Eylül ayında başlayan salgın halen devam etmekte” dedi. Peki İnfluenza nedir, nasıl bulaşır? İnfluenza belirtileri neler? Ayrıntılar haberimizde...