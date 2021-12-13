Ekonomi Arpa fiyatına ilişkin iddialara Bakanlıktan açıklama Gerçeği yansıtmıyor
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Arpa fiyatına ilişkin iddialara Bakanlık'tan açıklama: Gerçeği yansıtmıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, arpa fiyatlarının piyasa fiyatının altında kaldığı ve çiftçinin zarara uğratıldığı iddiaları, gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

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Haber Merkezi İHA
Arpa fiyatına ilişkin iddialara Bakanlıktan açıklama: Gerçeği yansıtmıyor
Foto/arşiv

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin TBMM Genel Kurulunda bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada “arpa fiyatlarına” ilişkin yaptığı açıklamanın çarpıtılarak farklı bir şekilde kamuoyuna yansıtıldığı görüldüğüne dikkat çekilerek konuyla ilgili açıklama yapılmasına gerek görüldüğü vurgulandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Arpa fiyatlarının piyasa fiyatının altında kaldığı ve çiftçinin zarara uğratıldığı iddiaları, gerçeği yansıtmamaktadır. Bilindiği gibi arpa üretimi, kuraklık nedeniyle bir önceki yıla göre yüzde 30,7 oranında, buğday üretimi ise geçen yıla göre yüzde 13,9 oranında azalma göstermiştir. Kuraklığın da etkisiyle birim alandan elde edilen verimin düşmesi kilogram başına düşen maliyeti artırmaktadır.

Arpa üretiminin dekara maliyeti, buğdaya göre daha az olmaktadır. Ancak bu yıl kuraklık nedeniyle dekar başına arpa verimindeki düşüş, buğdaya göre daha yüksek oranda gerçekleşmiştir. Bu nedenle 1 kilogram arpanın maliyeti, 1 kilogram buğdaya göre daha yüksek oluşmuştur.

Öte yandan, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) alım fiyatları hasat öncesinde Mayıs ayında açıklanmıştır. Ancak Mayıs ayı sonrasında kuraklığın etkileri ile verimin düşmesi hasat sonrasında ürün maliyeti hesaplamalarına artış yönünde etki etmiştir. Açıklanan maliyet ve fiyatlar, hasat ile birlikte oluşan verileri içermektedir.

Bu veriler dikkate alındığında, 2021 yılında çiftçilerimizin ortalama maliyetinin ve açıklanan alım fiyatlarının üzerinde bir fiyatla ürünlerini pazarladığı görülmektedir.

Diğer taraftan; meydana gelen kuraklık nedeniyle verim kaybı yaşayan üreticilerimize kuraklık desteği verilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda 651 bin üreticimize toplamda 2,6 milyar TL kuraklık destek ödemesi Aralık ayının ikinci yarısından itibaren çiftçilerimizin hesaplarına aktarılmaya başlanacaktır.

Bakanlık olarak her zaman çiftçilerimizin, üreticilerimizin yanındayız ve onları desteklemeye devam edeceğiz."

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