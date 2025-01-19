Turist sayısı ve gelirindeki yükseliş, sektördeki yatırımlara da olumlu yansıyor. Önümüzdeki iki yıl için 36 şehirde 191 yeni otel yatırımı planlanıyor. Bu tesislerin toplam yatırım miktarı, 56 milyar TL olarak açıklandı.
Geçen yılın ilk 11 ayında 57,3 milyon ziyaretçi ağırlayan ve 2024 için 60 milyonu aşan turist hedefi belirleyen Türkiye'de turizm yatırımları hız kesmeden devam ediyor. Turizm Databank'ın araştırmasına göre 2025-2026 döneminde 36 şehirde; 3, 4 ve 5 yıldızlı toplam 191 otel açılacak. Bu otellerde 27 bin 500'den fazla oda ve 60 bine yakın yatak kapasitesi bulunuyor. Yatırımların toplam maliyeti, 56 milyar TL olarak açıklandı.
ANTALYA İLK SIRADA
Konaklama tesisi yatırımlarında ilk sırada, Türkiye'nin turizm başkenti Antalya bulunuyor. 2025-2026 döneminde Antalya'da, toplam 18 milyar 400 milyon TL yatırımla 8 bin 369 oda ve 17 bin 183 yatak kapasiteli otel yatırımı gerçekleşecek. Antalya'da ağırlıklı 4 ve 5 yıldızlı otellerden oluşacak yeni konaklama tesisleri, Alanya, Kemer, Manavgat, Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerinde yapılacak. Son verilere göre; en çok yatırım planlanan ikinci il 6 milyar 773 bin TL parasal değerle Mersin olurken, bu ildeki yeni konaklama tesislerinin toplamı 2 bin 447 oda ve 5 bin 812 yatak kapasitesi olacak.
MERSİN'DEN SÜRPRİZ YÜKSELİŞ
Parasal değer bakımından 6 milyar 542 bin TL ile İstanbul üçüncü sırada yer alırken, yatırımı planlanan 4 bin 347 oda ve 7 bin 344 yatak kapasiteli tesisten oluşuyor. İstanbul oda sayısı toplamıyla yeni yatırım sıralamasında ikinci sırada. Dördüncü sırada 4 milyar 2454 milyon TL'lik yatırımla Muğla bulunuyor. Toplam 2 bin 717 odadan oluşacak Muğla'daki yeni otellerin yatak kapasitesi 7 bin 554. Yatak sayısı bakımından Muğla, Antalya'nın ardından ikinci.
TURİZM ÜLKE GENELİNE YAYILIYOR
- Söz konusu yatırımların, 36 şehri kapsaması, turizmin farklı bölgelere yayılması bakımından da önemli bulundu. En çok yatırım planlanan illerden bazıları şöyle sıralanıyor; Ankara 3 milyar 609 milyon TL'lik yatırım miktarıyla 1508 oda ve 2 bin 424 yatak. Aydın 1 milyar 825 milyon TL'lik yatırımla 579 oda ve 1118 yatak. Konya 1 milyar 112 milyon TL yatırımla 464 oda ve 956 yatak. Balıkesir 1 milyar 20 milyon TL yatırımla 438 oda ve 930 yatak. Gaziantep 633 milyon TL yatırımla 90 oda ve 157 yatak.