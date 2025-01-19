Söz konusu yatırımların, 36 şehri kapsaması, turizmin farklı bölgelere yayılması bakımından da önemli bulundu. En çok yatırım planlanan illerden bazıları şöyle sıralanıyor; Ankara 3 milyar 609 milyon TL'lik yatırım miktarıyla 1508 oda ve 2 bin 424 yatak. Aydın 1 milyar 825 milyon TL'lik yatırımla 579 oda ve 1118 yatak. Konya 1 milyar 112 milyon TL yatırımla 464 oda ve 956 yatak. Balıkesir 1 milyar 20 milyon TL yatırımla 438 oda ve 930 yatak. Gaziantep 633 milyon TL yatırımla 90 oda ve 157 yatak.