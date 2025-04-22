ASAD Türk ve BAE’li iş adamlarını buluşturdu

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında gelişen ekonomik ilişkileri çok katmanlı ve sürdürülebilir bir yapıya dönüştürmeyi hedefleyen Avrasya Stratejik Araştırmalar Platformu ve Vakfı (ASAD ve ASAV), 16–19 Nisan 2025 tarihlerinde Dubai'de üst düzey stratejik bir toplantı organize etti. Türkiye Cumhuriyeti’nin Abu Dabi Büyükelçisi Lütfullah Göktaş ve ASAD Başkanı Murat Doğanay’ın katıldığı etkinlik, iki ülkenin iş insanları ve diplomatik temsilcilerini bir araya getirdi. Zirvede, Türkiye ekonomisine doğrudan katkı sağlayacak yüksek katma değerli iş birliklerinin temeli atıldı.





ANA GÜNDEM CEPA

Etkinliğin merkezinde, 1 Eylül 2023’te yürürlüğe giren Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması (CEPA) yer aldı. Bu anlaşma, yalnızca gümrük tarifelerinde indirimi değil; yatırım, hizmetler, teknik düzenlemeler, menşe kuralları ve fikri mülkiyet gibi birçok alanda da derin yapısal entegrasyon hedefleyen stratejik bir çerçeve sunuyor. ASAD, CEPA’yı; Türkiye'nin sanayi gücünü, Körfez'in finansal kapasitesiyle ve Dubai'nin lojistik altyapısıyla entegre ediliyor.





TİCARETİ GELİŞTİRECEK İMKANLAR MASAYDA

BAE’nin ithalat kalemleri olan inşaat malzemeleri (7,5 milyar dolar), otomotiv ürünleri (2,5 milyar dolar), makine ve ekipmanlar (1,8 milyar dolar), elektrikli cihazlar (2,3 milyar dolar), sektörleriyle Türkiye’nin ihracat yetkinlikleri arasında güçlü bir kesişim bulunuyor.



