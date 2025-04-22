Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
ASAD Türk ve BAE’li iş adamlarını buluşturdu

ASAD Türk ve BAE’li iş adamlarını buluşturdu

04:0022/04/2025, Salı
G: 22/04/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Murat Doğanay - Lütfullah Göktaş
Murat Doğanay - Lütfullah Göktaş

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında gelişen ekonomik ilişkileri çok katmanlı ve sürdürülebilir bir yapıya dönüştürmeyi hedefleyen Avrasya Stratejik Araştırmalar Platformu ve Vakfı (ASAD ve ASAV), 16–19 Nisan 2025 tarihlerinde Dubai'de üst düzey stratejik bir toplantı organize etti. Türkiye Cumhuriyeti’nin Abu Dabi Büyükelçisi Lütfullah Göktaş ve ASAD Başkanı Murat Doğanay’ın katıldığı etkinlik, iki ülkenin iş insanları ve diplomatik temsilcilerini bir araya getirdi. Zirvede, Türkiye ekonomisine doğrudan katkı sağlayacak yüksek katma değerli iş birliklerinin temeli atıldı.


ANA GÜNDEM CEPA

Etkinliğin merkezinde, 1 Eylül 2023’te yürürlüğe giren Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması (CEPA) yer aldı. Bu anlaşma, yalnızca gümrük tarifelerinde indirimi değil; yatırım, hizmetler, teknik düzenlemeler, menşe kuralları ve fikri mülkiyet gibi birçok alanda da derin yapısal entegrasyon hedefleyen stratejik bir çerçeve sunuyor. ASAD, CEPA’yı; Türkiye'nin sanayi gücünü, Körfez'in finansal kapasitesiyle ve Dubai'nin lojistik altyapısıyla entegre ediliyor.


TİCARETİ GELİŞTİRECEK İMKANLAR MASAYDA

BAE’nin ithalat kalemleri olan inşaat malzemeleri (7,5 milyar dolar), otomotiv ürünleri (2,5 milyar dolar), makine ve ekipmanlar (1,8 milyar dolar), elektrikli cihazlar (2,3 milyar dolar), sektörleriyle Türkiye’nin ihracat yetkinlikleri arasında güçlü bir kesişim bulunuyor.


#Ekonomi
#ASAD
#BAE
#iş adamı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
23 Nisan şiirleri: En güzel ve resimli 2, 3, 4 kıtalık uzun kısa 23 Nisan çocuk bayramı şiirleri