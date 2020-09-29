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TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Aselsan’a özel hat: 8 bin çalışana güvenli iletişim imkanı sağlayacak

Aselsan’a özel hat

Turkcell’in BiP uygulaması üzerinden ASELSAN’a özel tasarlanan a-ileti platformuyla 8 binin üzerinde ASELSAN çalışanı tüm haberleşmesini güvenli şekilde yapacak. Turkcell’in ASELSAN’a özel sunduğu a-ileti, bir şirkete özel geliştirilen ilk iletişim platformu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
8 bin çalışana güvenli iletişim imkanı sağlayacak.
8 bin çalışana güvenli iletişim imkanı sağlayacak.

Veri güvenliği ve stratejik sektörlerde güvenli iletişim konusunda Türkiye’nin iki dev şirketi ASELSAN ile Turkcell yerli ve milli çözüm için önemli bir adım attı. Yapılan iş birliğiyle ASELSAN çalışanları, tamamen yerli ve milli a-ileti platformu üzerinden haberleşmeye başladı. ASELSAN’ın ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanan a-ileti’de Turkcell mühendislerinin geliştirdiği BiP iletişim platformunun uygulama özelleştirme altyapısı kullanıldı.

YERLİ VE MİLLİ TEKNOLOJİ

Güvenli iletişim sunan platform üzerindeki veriler “Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalmalı” ilkesine uygun olarak ASELSAN’ın kendi veri merkezlerinde saklanıyor. ASELSAN’ın 8 binin üzerindeki çalışanının tüm haberleşme altyapısını sağlayan a-ileti platformu ile çalışanlar kendi aralarında güvenli ve hızlı iletişim kurarak yazılı, sesli ve görüntülü görüşmelerini yapabiliyorlar. Ayrıca platformda bulunan Keşfet bölümündeki kapalı grup iletişim kanalları da kurum ile çalışan iletişiminin dijitalleşmesine olanak sağlıyor. Yerli ve milli olmasıyla güvenli altyapıya sahip uygulama, bir şirkete özel geliştirilen ilk iletişim platformu olarak da dikkat çekiyor.

Haluk Görgün

ASKERİ BİLGİLER İÇİN ÖNEMLİ

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün bu önemli iş birliği hakkında şöyle konuştu: “ASELSAN, dünyanın en büyük 50 savunma sanayi şirketi arasında yer alıyor. ASELSAN ürünleri dünyanın 69 ülkesinde kullanılıyor. İki milyar doları geçen cirosu ile ASELSAN ile ilgili bilgiler ticari olarak gizlilik taşıyor. Ayrıca yazışmalarımız, ürünlerimiz nedeniyle askeri olarak da gizlilik taşıyor. ASELSAN ile ilgili anlık da olsa her iletinin yerli ve milli olarak bize özel geliştirilen bir platform üzerinden paylaşılmasını çok önemli görüyoruz. Türkiye’nin ihtiyaçlarını dışa bağımlı olmadan çözmemiz için kurumlar arası birlikte çalışabilirliğe örnek gösterilecek bir projeye imza atmaktan mutluluk duyuyoruz.”

DİĞER KURUMLARA ÖRNEK OLACAK

Murat Erkan

Konuyla ilgili değerlendirmesinde Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan ise şunları söyledi: “Türkiye’nin en büyük savunma elektroniği kuruluşu olan ve tüm olanaklarını yerli ve milli teknoloji için seferber eden ASELSAN ile ortak çalışmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yaptığımız iş birliğiyle yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesi noktasında aynı misyonu paylaştığımız ASELSAN çalışanlarının, bu ülkenin mühendislerinin geliştirdiği iletişim platformu a-ileti üzerinden güvenli şekilde haberleşmelerini sağlıyoruz. Tamamen ASELSAN’ın ihtiyaçlarına göre BiP altyapımız üzerinden tasarladığımız a-ileti uygulaması, bu anlamda bir ilk olma özelliği de taşıyor. Önümüzdeki dönemde de şirketlerin ve kamu kurumlarının ihtiyaçlarına özel uygulama ve çözümler geliştirmek için altyapımız hazır. Bu vesileyle projede emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.”

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